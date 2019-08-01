Дума вернется к обсуждению закона о платежных системах

1 августа. FINMARKET.RU - Финансовые организации вступились за иностранные платежные. Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову с письмом, пишут "Известия". В нем будущий закон, регулирующий работу операторов (Visa, MasterCard и др.), назван дискриминирующим.

Закон запрещает платежным системам отключать клиентов, руководствуясь критериями своих зарубежных материнских компаний, говорится в письме АБР, направленном Анатолию Аксакову. Хотя это ограничение направлено на защиту российской финансовой отрасли от санкций, на практике оно лишит международных операторов главного инструмента дисциплинирования пользователей. Есть риск, что клиенты платежных систем будут игнорировать экономические или технологические требования, правила информационной безопасности и так далее, пояснил "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков. Ассоциация, по его словам, планирует инициировать обсуждение и поправки в осеннюю сессию.

"В связи с этим предлагаемое регулирование представляется излишне жестким, так как по сути устанавливает запрет на применение мер воздействия к недобросовестным участникам платежной системы по любым нарушениям и при этом не повышает бесперебойности выполнения расчетов", - говорится в письме Аксакову.

Депутат в ответ на вопрос "Известий" об обоснованности опасений ассоциации сообщил, что нынешние формулировки закона допускают злоупотребления, "по крайней мере, теоретически". "Осенью мы обязательно вернемся к обсуждению этой проблемы. Вполне возможно, что подкорректируем регулирование, чтобы не было дискриминации", - заявил Аксаков.

В ЦБ "Известиям" заявили, что закон не запрещает платежным системам исключать финансовые организации из списка участников в случае нарушений российского законодательства и иных регуляторных норм, в том числе к обеспечению информационной безопасности. Вместе с тем закон не позволяет добавлять в правила операторов, работающих в России, критерии исключения банка по основаниям, устанавливаемым в иностранных государствах, уточнили в регуляторе.

В НПА (объединяет крупнейших участников платежного рынка - MasterCard, "Золотая Корона", American Express и т.д.) позицию АБР поддержали. Ее исполнительный директор Мария Михайлова заявила газете, что инициатива депутатов нарушает принципы свободы договора, поскольку запрещает участникам технологической цепочки прекращать оказывать услуги в одностороннем порядке.

Впрочем, главное несовершенство будущего регулирования в том, что оно не дает практических механизмов исполнения его требований, полагает она. Если иностранные государства всё же введут санкции против российских банков, то технически у международных систем пока нет возможностей преодолеть эти риски. Например, остается невыясненным, куда переключать организации, попавшие под международные ограничения, заключила Мария Михайлова.

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил "Известиям", что главная цель закона - дать ЦБ инструменты для наведения порядка на рынке платежных систем. Риск шантажа со стороны недобросовестных игроков из-за неопределенности формулировок, по его мнению, минимальный.