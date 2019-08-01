Минэкономразвития предложило срок годности требований к бизнесу в пять лет

1 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития доработало проект закона "Об обязательных требованиях" - документ разослан экспертам и в бизнес-объединения. В кругах разработчиков он получил синоним "материального закона о контрольно-надзорной деятельности (КНД)", пишет "Коммерсант"

"Материальный" закон посвящен практически любым обязательным требованиям (за вычетом требований к госслужбе, обороне и ВПК, госбезопасности и атомной энергетике, а также требований ЦБ).

Кроме того, формально законопроект не касается обязательных требований, устанавливаемых федеральными законами (ФЗ) - впрочем, он устанавливает правила разработки самих ФЗ, содержащих такие. Как следует из проекта, обязательные требования - это установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты или обязанности. В силу этого юридическая техника законопроекта необычна: она ближе к конституционной, чем к обычным проектам законов, разрабатываемых исполнительной властью. В проекте много формально "декларативных" установлений, которые должны раскрываться затем другими ФЗ или нормативно-правовыми актами (НПА), также он фактически ограничивает возможности принятия НПА с обязательными требованиями, а в части случаев - вводит обязательные процедуры их подготовки.

Сами обязательные требования должны включаться в одну из трех групп, исходя из степени социально опасного риска и последствий их несоблюдения. Первая - наиболее серьезная - обязательно должна нести за несоблюдение административную или уголовную ответственность, запрет или невозможность осуществлять деятельность или совершать действия. Ко второй группе Минэкономразвития относит требования, за нарушение которых грозит только требование о необходимости устранения нарушения или отказ в предоставлении разрешения осуществлять какую-либо деятельность. Третья группа - нарушения влекут за собой только отказ в предоставлении государственной услуги. Обязательные требования могут вводиться федеральными, региональными или муниципальными властями в сфере своих полномочий с учетом их обоснованности - то есть только в целях предотвращения (или минимизации последствий) причинения вреда охраняемым законом ценностям, при этом не допускается введение требований для устранения рыночных и иных рисков, напрямую не причиняющих вреда.

Наиболее же важно и революционно в проекте - это норма об обязательной актуализации всех вновь вводимых обязательных требований. В общем случае новые обязательные требования действуют пять лет (вводимые в 2021 году - три года), и если они не актуализуются - то отменяются автоматически. Обязательные требования вступают в силу или 1 января, или 1 июля, но не ранее чем через полгода после принятия. Обратную силу они имеют лишь в том случае, если улучшают положение граждан и организаций. Проект де-факто восстанавливает обязательную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) для всех таких актов (исключить эту процедуру можно только федеральным законом), а также требует от правительств публичной оценки фактического воздействия (ОФВ) обязательных требований в отношении тех, к кому они применяются - без положительной ОФВ, а также обязательной экспертизы продлить требование нельзя.

Почти никто за пределами Минэкономразвития и аппарата правительства еще не успел проанализировать проект, поэтому комментарии по нему немногочисленны.

Пока же основная видимая проблема законопроекта - именно в его "конституционности": рамочный характер правового текста при всех усилиях разработчиков создает риски его толкования в пользу госрегуляторов, несмотря на прямые декларации о том, что "все неустранимые противоречия и неясности обязательных требований толкуются в пользу лиц, которые обязаны их соблюдать". В понимании госслужащего в РФ, его обязанность соблюдать нормы закона так, как он его трактует, всегда важнее мнения об этом поднадзорной структуры - и сам по себе даже очень хороший "материальный закон" этой корпоративной культуры не изменит.