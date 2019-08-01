В России формируется новый класс "заемщиков-маргиналов"

1 августа. FINMARKET.RU - В стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами". Многие из них из-за количества взятых займов уже не могут рассчитывать на кредит в банке. Более того, им вынуждены отказывать и микрофинансовые организации, пишут "Известия". Дело в том, что год назад был принят "Базовый стандарт", с 1 января 2019 года предписавший не выдавать гражданину в рамках одной организации больше девяти кредитов.

Cервис онлайн-займов "Займер" проанализировал финансовое поведение 26,6 тыс. своих отказников (а в целом по рынку аналитики оценивают численность таких граждан в 400 тыс.). На основании исследования специалисты компании сделали вывод, что в большинстве своем это достаточно зрелые клиенты - преимущественно 26-35-летние мужчины, работающие по найму с зарплатой в 30-40 тыс. рублей и ежемесячным платежом до 5 тыс. рублей. Проще говоря - люди, которые регулярно "перехватывают до получки".

"Займы они оформляют "по делу", не гонясь за максимально возможными суммами. Их текущий уровень доходов и финансовых обязательств вполне позволяет им использовать"до зарплаты" в качестве проверенного, рабочего инструмента по ликвидации текущих финансовых разрывов", - говорится в обзоре организации.

Там также отмечается, что зачастую такие заемщики даже не выбирают всю одобренную МФО сумму. Однако эксперты сомневаются в кристальной чистоте описанного в исследовании образа отказника. У микрофинансистов свое объяснение этого парадокса. По словам главы сервиса "Займер" Романа Макарова, группа постоянных заемщиков МФО сформировалась в 2016-2017 годы, когдадемонстрировали довольно жесткую кредитную политику. И сейчас такие клиенты получают скидки за лояльность.

"Банковская кредитная политика и сегодня ощутимо жестче, чем в МФО. Например, если гражданин получает значительную часть дохода неофициально, получить кредитную карту ему практически невозможно", - отметил Макаров.

В основной своей массе клиенты микрофинансовых организаций, как правило, обладают высоким уровнем риска, согласен и директор департамента вторичных продаж и сегментного маркетинга МТС Банка Иван Барсов.

"Главными причинами для отказа таким заемщикам являются также негативная кредитная история, отсутствие источников дохода, высокая закредитованность, и, как следствие, невозможность получить кредит в банке", - уточнили в пресс-службе РНКБ.

В итоге получается замкнутый круг, заложниками которого становятся сотни тысяч людей. А со временем на фоне снижения доходов и ужесточения требований к кредитованию их численность может увеличиться минимум вдвое, прогнозирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В течение еще пары месяцев такие заемщики теоретически могут обратиться в другое МФО или даже в банк. Однако уже в октябре этого года вступает в силу требование Центробанка по расчету предельной долговой нагрузки (ПДН), которое закроет доступ к рефинансированию для большинства "маргинальных" заемщиков.

Что касается банков, то большинство опрошенных "Известиями" представителей кредитных организаций заявили, что шансов перекредитоваться у отказников МФО практически нет.

"Наиболее вероятно перетекание таких заемщиков в сегмент ломбардов. Также есть вероятность, что "до зарплаты" они будут занимать у "черных" кредиторов", - полагает Роман Макаров из сервиса "Займер".