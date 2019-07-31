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31 июля 2019 года 17:37
Уровень бедности в РФ к концу года незначительно снизится
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Павел Смертин\ТАСС
Счетная палата ожидает небольшое снижение уровня бедности в России по итогам 2-го квартала 2019 года. Однако к концу года этот показатель вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году
31 июля. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) прогнозирует снижение уровня бедности по итогам второго квартала текущего года, но к концу года он вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году, сообщила пресс-служба контрольного ведомства. "Вероятнее всего, уже во втором квартале уровень бедности должен снизиться, в том числе в связи с тем, что сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения во втором квартале составило всего 0,2% против 2,5% в первом квартале. Во втором полугодии текущего года динамику реальных располагаемых денежных доходов населения может поддержать низкая база предыдущего года", - говорится в сообщении СП. "К концу года уровень бедности населения действительно может снизиться, однако маловероятно, что в целом за год он окажется существенно ниже, чем в 2018 году", - добавили в контрольном органе. В СП отметили, что "рост уровня бедности в первом квартале и дальнейшее его снижение к четвертому кварталу - типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения". В ведомстве напомнили, что СП неоднократно предупреждала о рисках недостижения цели по снижению бедности до 6,6% к 2024 году. "В 2018 году, несмотря на реализацию ряда мер по улучшению уровня жизни населения (значительное повышение МРОТ и заработной платы в бюджетной сфере), существенного снижения уровня бедности не отмечено. При этом в 2019 году проведение аналогичных мер не запланировано", - сообщили в СП. По данным экспертов Всемирного банка, опубликованным на сайте Бруклинского института 9 мая 2019 года, достижение цели по снижению бедности до 6,6% к 2024 года возможно в двух случаях: ускорения прироста ВВП до 4,4% в год или направления 0,27% ВВП в качестве адресной социальной помощи и трансфертов, говорится в сообщении СП. По данным Росстата, опубликованным 29 июля, число бедных в РФ в 1-м квартале достигло 20,9 млн человек, увеличившись на 0,5 млн по сравнению с 1-м кварталом 2018 года. Уровень бедности в РФ в январе-марте 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% за аналогичный период прошлого года. Росстат в своем сообщении отмечает, что прирост уровня бедности в 1-м квартале 2019 года по сравнению с 1-м кварталом 2018 года "полностью объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен". "В частности, величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен - на 5,2%", - сообщили в Росстате. Росстат обратил внимание на то, "что корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, когда появляется возможность учесть все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов". "В связи с этим квартальные оценки носят оперативный характер и, в отличие от годовых, подвержены серьезным сезонным колебаниям", - подчеркнули в ведомстве. Минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015 и 2016 годах, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами. Президент РФ Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год, то это означает снижение как минимум до 6,6%).
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