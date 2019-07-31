Такси обходится россиянам дешевле личного автотранспорта

31 июля. FINMARKET.RU - Россиянам, которые проезжают меньше 5,4 тыс. км в год, дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, пишет "Коммерсант", ссылаясь на исследование HSBC. По этому соотношению Россия с отрывом лидирует среди крупнейших стран, практически вдвое опережая Индию и в несколько раз — США и Германию, в которых владеть автомобилем наиболее выгодно. Ситуация объясняется относительно высокой стоимостью покупки машины для россиянина на фоне сравнительно недорогого такси, часто замещающего общественный транспорт, считают аналитики.

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личныйи пользоваться им, считают в HSBC. Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. На втором — Индия с показателем 2731 км в год, тогда как, например, в Великобритании аналогичный уровень оценивается в 1184 км в год, в США — в 1102 км, а в Германии, где личный транспорт выгоднее всего среди указанных стран,— в 811 км.

Как пояснил “Ъ” представитель HSBC, в исследовании учитывались стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов жителей. Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов, усложняющего покупку личного автомобиля, цена которого с учетом импортных тарифов достаточно высока, и сравнительно низких цен на такси, поясняет представитель банка.

В России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем, например, в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше, следует из данных HSBC.

Согласно расчетам банка, стоимость поездки составляет в среднем около 130 руб. в целом по России и около 350 руб. в Москве. "Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны. Поэтому сложилась такая ситуация",— пояснил представитель банка.