Летние цены на овощи сохранятся всю осень

31 июля. FINMARKET.RU - Сезон низких цен нав этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу ведомства. По сравнению с 2018 годом он увеличится на 40%, достигнув нового рекорда — 1,4 млн т. По мнению опрошенных изданием экспертов, это позволит сохранить летниена овощи вплоть до начала декабря. Однако полностью обеспечить россиян отечественными огурцами и помидорами пока не удастся.

В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства. В основном речь идет об огурцах и помидорах. По данным Росстата, в 2018 году в теплицах вырастили более 1 млн т овощей — это был рекордный уровень за последние 10 лет. Как ранее говорили "Известиям" в Минсельхозе, рост по сравнению с 2017-м составил около 10%. Таким образом, в этом году урожай должен показать новый рекорд.

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах в 2019-м составит максимум 5,1 млн т. Он практически не изменится по сравнению с 2018-м.

В последние годы отрасль тепличного овощеводства демонстрирует существенный инвестиционный подъем. За 2014–2018-й построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных теплиц, из них по итогам прошлого года введено в эксплуатацию около 350 га. Общая площадь зимних теплиц увеличилась до 2,5 тыс. га, что на четверть превышает показатель 2014 года.

Глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий сказала "Известиям", что новый урожай тепличных овощей может продлить сезон низких цен на рынке, а также смягчить сезонный скачок. Обычно уже с начала осени потребители наблюдают подорожание овощей, а в ноябре цены поднимаются в несколько раз. Можно ожидать, что в 2019 году такого скачка не будет, стоимость продукции начнет постепенно увеличиваться к декабрю.