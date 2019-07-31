Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую

31 июля. FINMARKET.RU - Состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. Предложениями, о которых пишут "Известия", уже направлены всем заинтересованным ведомствам. Рассмотреть их планируется на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума — сейчас он рассчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Если же применить подход, предложенный ФИЦ питания, мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам.

Если сравнивать положения документа с действующими нормативами, можно отметить, что в новом варианте из состава потребкорзины исключен маргарин и добавлены четыре новых компонента: йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко, а также витаминно-минеральный комплекс, пишут "Известия".

Сейчас чиновники рассчитывают стоимость потребительской корзины для трех категорий населения: трудоспособных, пенсионеров и детей. В обновленных рекомендациях ФИЦ питания таких групп граждан гораздо больше: мужчины 16–65 лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет. Дополнительно специалисты предложили наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.

Во всех разработанных экспертами корзинах содержание большинства продуктов выше, чем предусмотрено нынешними нормативами. Для сравнения, действующая потребительская корзина взрослого на год "весит" 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин. Свежих фруктов в предложенных наборах вдвое больше для пенсионеров, на 50–100% для трудоспособных граждан и на 17% — для детей. Также увеличены порции мяса (на 7–27% в зависимости от категории), рыбы (25–44%), молочных продуктов (4–12%), яиц (25–36%) и овощей (9–33%). При этом эксперты снизили количество хлеба и картофеля — на 5–16% и 6–13% соответственно.

Обновленный рацион гарантирует, что человек будет развит физически и умственно, здоров и способен продолжать род, пояснил "Известиям"» научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян.

"Мы называем наборы физиологически обоснованными, базовыми — вместо существующих минимальных. Мы считаем, что говорить о минимуме позорно, нужно обеспечивать потребности человека", — подчеркнул ученый.

Он добавил, что, несмотря на увеличение количества продуктов, по энергетической ценности рацион остается сбалансированным. Россиянам не стоит передать — уже сейчас около половины населения страдает от избыточной массы тела и ожирения, напомнил Виктор Тутельян.

Что касается увеличения числа самих наборов, тут окончательное решение остается за чиновниками, отметил ученый. Однако разработанные рационы стоит как минимум опубликовать, чтобы у граждан был ориентир для правильного питания, полагает он.

Состав новой потребительской корзины планируется утвердить с 1 января 2021 года. Не исключено, что изменится и методология расчета прожиточного минимума.