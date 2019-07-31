Москве предложили решение проблемы мусора

31 июля. FINMARKET.RU - Проблему московского мусора должен решить раздельный сбор, сортировка и, говорится в исследовании Института экологии Высшей школы экономики, на которое ссылаются "Ведомости". Это дешевле для людей и государства, а также экологично, комментирует директор Института экологии Борис Моргунов.

На пищевые отходы, бумагу и картон приходится почти половина всего мусора Москвы, а на стекло и пластмассу – по 11,4 и 16,2% соответственно. Это отходы, которые потенциально можно переработать. Если исключить эти фракции, размещать или сжигать придется лишь 1,8 млн т мусора. Свободная мощность полигонов Московской области до 2025 г. составляет 3,2 млн т в год. Кроме того, были открыты два полигона во Владимирской и по одному – в Тульской и Смоленской областях, напоминают авторы исследования и предлагают использовать их.

Большая часть мусора все равно попадет на полигоны, признает Моргунов, поэтому они должны быть современными и безопасными, с увеличенной санитарно-защитной зоной (до 30 км от населенных пунктов). Регионы, принимающие отходы, нужно дотировать: у людей должна быть прозрачная информация об изменении экологических условий проживания, а также объекты социальной инфраструктуры.

Мусоровывозящие же компании должны зарабатывать не с вывозимых отходов, а с тех, что удалось не захоронить, предлагают эксперты Института экологии.

На Москву ежегодно приходится около 8 млн т коммунальных отходов из 70 млн т (данные схемы по обращению с отходами на 2015 г.). В основном они захораниваются, но с 2013 г. коммунальныйпрекратили принимать 24 полигона из 39 в Московской области. Нагрузка на оставшиеся 15 полигонов выросла, что привело к экологическим проблемам и протестам людей.

Для решения проблемы власти хотят увеличить долю вторичной переработки и сократить захоронение. С 2020 г. вводится обязательный раздельный сбор – во дворах должны появиться отдельные контейнеры для пластика, стекла, бумаги и т. д. Но полностью проблему отходов это не решит, признает федеральный чиновник, пока основная концепция – "полигоны хранения", как в Архангельске (осенью чиновники двух регионов договорились, что мусор из Москвы будет вывозиться в Архангельскую область).

Построить современный мусоросортировочный комплекс в Московской области в среднем стоит 1–2 млрд руб., отмечают эксперты газеты. А стандартный завод по рециклингу, например, пластмассы – 200–600 млн руб. На московском мусоре могла бы развиться целая индустрия сортировки и переработки, в том числе с участием малого и среднего бизнеса.