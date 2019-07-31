Для чиновников создадут замкнутую цифровую среду

31 июля. FINMARKET.RU - Опубликовано распоряжение правительства, которым утверждается "дорожная карта" по развитиюв России до 2021 года. Совершенствование процедур набора персонала на госслужбу (сейчас в собственном смысле госслужащие, персонал ГГС — это до 700 тыс. региональных, до 300 тыс. муниципальных и 38 тыс. федеральных сотрудников госаппарата) предусмотрено июньским указом Владимира Путина, пишет "Коммерсант".

Основные задачи документа — стабилизировать ситуацию с невысоким вкладом базовых окладов в оплату труда госслужащих на фоне высокой доли премий и надбавок, а также сформировать единые критерии отбора претендентов при поступлении на госслужбу.

Кроме этого, предлагалось проводить этот процесс в рамках цифровизации ведомств.

Как следует из "дорожной карты", своеобразную реформу ГГС (формально реформы как таковой не предполагается, однако вопросы найма на госслужбу и характера коммуникаций внутри нее всегда определяли административную корпоративную культуру — предлагаемые изменения не могут ее не затронуть) Белый дом намерен проводить буквально молниеносно, отмечает "Ъ". Поэтапное увеличение окладов за счет включения в них премий начнется уже 15 ноября. Вопрос о единых критериях к кандидатам на посты ГГС Белый дом вообще намерен решить радикально, унифицировав в течение года методики испытания кандидата (пока на федеральном уровне) и проведя "эксперимент по централизации конкурсных процедур" в ведомствах: по сути, это подготовка к централизации кадрового набора в министерства и ведомства, предположительно, в аппарате правительства.

В остальном же, указывает "Ъ" "дорожная карта" описывает очень необычный процесс очень быстрого (2020–2021 годы) создания единой и закрытой цифровой информационно-коммуникационной среды для ГГС.

Оцифровку всего кадрового делопроизводства и ведение личных дел исключительно в цифровой форме предлагается осуществлять с июня 2020 года, создание системы сервисов кадровой службы — в ноябре 2020 года. К ноябрю 2020 года предлагается завершить "формирование цифрового профиля гражданского служащего и цифрового профиля должности гражданской службы" в единой информсистеме.