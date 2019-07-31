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31 июля 2019 года 08:17

Цифровые активы хотят обложить налогом

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PA Images\TASS
PA Images\TASS
31 июля. FINMARKET.RU - Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов. Ее необходимо подготовить еще до принятия профильного закона, поскольку применение общих правил налогообложения в отношении виртуальных активов может обернуться на практике многочисленными проблемами, пишет "Коммерсант".

Тема налоговых последствий для операций с криптовалютами обсуждалась 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. По мнению экспертов, выстраивание системы налогообложения — важнейшая часть процедуры легализации криптоактивов наряду с принятием регулирующих их профильных законов.

По мнению участников дискуссии, базой для всех последующих юридических конструкций должно стать приравнивание всех видов токенов — как цифровых прав, прямо упомянутых в российском законодательстве, так и прочих токенов (монет), в том числе выпущенных в открытых блокчейнах,— к имущественным правам. Сейчас проект закона "О цифровых финансовых активах (ЦФА)", принятый Госдумой в конце мая в первом чтении, не предполагает регулирования последних — статус "вольных" токенов и классической платежной криптовалюты остается неопределенным.

Вместе с тем было предложено оставить вопросы отражения таких активов в отчетности на усмотрение самих налогоплательщиков.

При этом основой, на которой должны выстраиваться соответствующие политики участников рынка, должна стать "неизменность источника информации о курсе криптоактива на момент получения и выбытия", что позволит избежать налоговых злоупотреблений, пишет "Ъ".

Также было предложено определиться относительно возможности использования криптовалют в качестве денежных измерителей (в целях бухгалтерского учета). Для токенов, выпущенных вне лицензированных площадок РФ, был предложен следующий механизм: их курс сначала определяется в отношении к биткойну, затем пересчитывается в доллары США, а затем в рубли (через официальный курс доллара, установленный ЦБ).


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  криптовалюты,  налогообложение

 
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