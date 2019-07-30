Плату за радиочастоты предлагают сделать налогом

30 июля. FINMARKET.RU - Функцию обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот могут передать от Роскомнадзора (РКН) в ведение Федеральной налоговой службы (ФНС). В Счетной палате (СП) посчитали целесообразным закрепить обязательныйза использование радиочастот в Налоговом кодексе, следует из бюллетеня палаты. По мнению аудиторов, это должно будет повысить качество администрирования платежа, пишут "Известия". Дело в том, что далеко не все ответственно подходят к его перечислению: за 2015-2018 годы 99% пользователей хотя бы один раз задерживали перевод денег за частоты в бюджет. В среднем за квартал просрочку платежа до 30 дней допускают 3,5 тыс. компаний - 22,6% от их общей численности, сообщили в СП.

В РКН на просьбу "Известий" прокомментировать заявления СП сообщили, что администрирование сбора ведется на должном уровне. По итогам 2018 года в бюджет поступило 25 млрд рублей, что на 0,26% выше официального прогноза. В 2017 году было внесено почти 20 млрд, что на 1% опередило план, напомнили в надзорном органе. Кроме этого, в службе не согласились с тем, что платеж за радиочастоты носит ярко выраженный налоговый характер.

"СП считает плату за спектр частот налоговым сбором. Вместе с тем одна из его основных функций - построение сети связи в России за счет стимулирования к переходу на передовые технологии. Это достигается посредством коэффициентов расчета платежа: пониженных - для перспективных технологий, повышенных - для устаревших", - заявили в РКН.

В палате парировали: плата за использование радиочастотного спектра обладает признаками сбора, предусмотренными ст. 8 НК: взимается на периодической основе, в обязательном порядке и за конкретные права и возможности, полученные от государства.

В целом платеж за радиочастоты - фактически квазиналог, поэтому его закрепление в НК выглядит логичным, считают в палате. Аудиторы напомнили, что ранее было решено передать ФНС пять других неналоговых сборов со схожими признаками: экологический, утилизационный, туристический, "Платон", а также обязательные отчисления операторов связи.

Кроме этого, в СП подвергли сомнению актуальность ставок сбора и специальных вычетов и надбавок за технологичность, влияющих на его величину. Там сообщили, что за 2015-2018 годы ставки неоднократно пересматривались, а их индексация ни разу не проводилась. Из-за этого в указанный период бюджет недосчитался как минимум 5,4 млрд рублей. А в 2019-2022-м казна может недополучить 18,2 млрд.

Любая дополнительная финансовая нагрузка на операторов снизит их инвестиционные возможности по развитию инфраструктуры сетей LTE и 5G и вынудит повышать стоимость услуг для абонентов, заявили "Известиям" в "Вымпелкоме" ("Билайн"). А технология LTE еще далеко не исчерпала свой потенциал, добавили там.

Вряд ли передача администрирования платежей в ФНС приведет к тому, что радиочастоты будут расчищены для реализации новых проектов, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, есть риск, что средства просто растворятся в бюджете. Более того, ситуация, по его мнению, может усугубиться, так как телекоммуникации - не профильная для ФНС отрасль.