Из-за финансовых проблем почти 30% россиян не могут позволить себе отпуск

30 июля. FINMARKET.RU - Численность сограждан, которые не могут позволить себеиз-за нехватки средств, за последние три года снизилась почти на треть, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно результатам исследования, в 2016 году этот показатель был на уровне 41%, в настоящее время отпуск не могут себе позволить 29% россиян.

Исследование показало, что наибольший удельный вес сограждан, вынужденно отказывающихся от отпуска, приходится на возрастную категорию от 45 лет и старше (32%). Респонденты в возрасте до 24 лет реже говорят о том, что не могут уйти в отпуск: среди данной категории опрошенных таких 22%.

По данным опроса:

- среди россиян с ежемесячным доходом от 30 тыс. до 49 тыс. 999 рублей почти каждый третий (31%) не может позволить себе отпуск,

- среди сограждан с доходом от 50 тыс. до 79 тыс. 999 рублей - каждый четвертый (24%),

- меньше всего респондентов, вынужденно отказывающихся от отпуска, приходится на категорию сограждан с доходом от 80 тыс. рублей в месяц - 20% от этой части опрошенных.

Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. рублей, что выше на 5% по сравнению с 2016 годом, отмечают в Superjob.ru.

"Женщины в оценках финансовых возможностей более осторожны, чем мужчины: свой отпускной бюджет дамы оценивают в 23300 руб. против 25900 у мужчин. Чем старше респонденты, тем выше сумма, которую они могут потратить на неделю отдыха: 21800 у молодежи до 24 лет против 25800 у россиян старше 45 лет", - сообщается по итогам опроса Superjob.ru

проводился с 1 по 15 июля среди 3000 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное, в 465 населенных пунктах, во всех федеральных округах.