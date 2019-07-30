- - среди россиян с ежемесячным доходом от 30 тыс. до 49 тыс. 999 рублей почти каждый третий (31%) не может позволить себе отпуск,
- - среди сограждан с доходом от 50 тыс. до 79 тыс. 999 рублей - каждый четвертый (24%),
- - меньше всего респондентов, вынужденно отказывающихся от отпуска, приходится на категорию сограждан с доходом от 80 тыс. рублей в месяц - 20% от этой части опрошенных.
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30 июля 2019 года 10:25
Из-за финансовых проблем почти 30% россиян не могут позволить себе отпуск
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Елена Афонина/ТАСС
30 июля. FINMARKET.RU - Численность сограждан, которые не могут позволить себе отпуск из-за нехватки средств, за последние три года снизилась почти на треть, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Согласно результатам исследования, в 2016 году этот показатель был на уровне 41%, в настоящее время отпуск не могут себе позволить 29% россиян. Исследование показало, что наибольший удельный вес сограждан, вынужденно отказывающихся от отпуска, приходится на возрастную категорию от 45 лет и старше (32%). Респонденты в возрасте до 24 лет реже говорят о том, что не могут уйти в отпуск: среди данной категории опрошенных таких 22%. По данным опроса:
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