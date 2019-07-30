Объем выдачи микрозаймов сократился впервые с 2017 г.

30 июля. FINMARKET.RU - Микрофинансисты впервые за полтора года сократили объем и количество выданных займов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные бюро кредитных историй (БКИ). Участники рынка ожидали этого из-за усиления регуляторных требований и, как следствие, ужесточения требований микрофинансовых организаций (МФО) к заемщикам. Но эксперты считают, что тренд может быть связан с ростом серого рынка и исчерпанием проверенными заемщиками доступного им лимита средств.

По данным БКИ "Эквифакс" (входит в тройку крупнейших), рынок микрозаймов впервые за полтора года продемонстрировал снижение. Так, по итогам второго квартала 2019 года граждане взяли в МФО чуть более 4 млн займов на 53,7 млрд руб., против 4,7 млн на 54,7 млрд руб. кварталом ранее. Начиная с третьего квартала 2017 года рынок микрозаймов неизменно рос. Участники рынка в начале июня прогнозировали замедление темпов роста по итогам лета и осенью из-за вступивших в силу законодательных ограничений и необходимости для компаний более тщательно подходить к отбору заемщиков, пишет "Ъ".

Участники рынка подтверждают, что падение объема выдачи может свидетельствовать о том, что участники сократили уровень одобрения, чтобы снизить риски. "Доходность компаний на рынке в 2019 году упала почти вдвое, участники вынуждены сокращать расходы и пересматривать риск-модели,— указывает гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.— Другая причина — сложности с фондированием небольших и средних компаний, которые могут сократить выдачи из-за нехватки средств". По словам гендиректора группы TWINO Ашота Торосяна, его цитирует "Ъ", многие компании стали отменять первые бесплатные займы и программы лояльности, что тоже влияет на объемы выданных займов. "Также компании стали делать больший упор на повторных клиентов, которых они знают,— отмечает он.— Затраты на привлечение таких пользователей намного ниже, чем новых".

При этом участники рынка пока не ожидают улучшения ситуации. "По данным большинства БКИ, общая закредитованность россиян растет, а МФО с октября 2019 года должны будут рассчитывать показатель ПДН на каждого заемщика, поэтому снижение объема выдач может продолжиться",— отмечают в пресс-службе СРО МиР.