Сведения о недвижимости россияне получат за несколько минут

30 июля. FINMARKET.RU - Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут. И это благодаря новому онлайн-сервису по выдаче сведений об объектах недвижимости, которая готовит к запуску Федеральная кадастровая палата Росреестра.

Как рассказали "Российской газете" в ведомстве, заработает он в августе в 51 регионе. А после перехода субъектов на единую систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сервис будет доступен по всей стране. Сейчас получить сведения о недвижимости можно в течение трех суток. Сервис позволит сократить время до нескольких минут. Кроме того, упростится подача запроса, для чего нужно будет ввести минимальное количество данных.

Как подчеркивает начальник управления информационных технологий Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров, новый онлайн-сервис очень поможет людям, планирующим покупку недвижимости. Например, человек самостоятельно проводит сделку, и ему необходимо проверить сведения о владельце интересующего объекта, уточнить наличие (отсутствие) обременений или ограничений его использования. Сервис позволит это сделать за считаные минуты.

Выписка из ЕГРН - единственный, подтверждающий право собственности на

В первой половине нынешнего года Федеральная кадастровая палата предоставила почти 51 миллион выписок из ЕГРН. При этом почти 47 миллионов выписок было предоставлено в электронном виде.

В первом полугодии больше всего было выдано выписок из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости. Таких выписок предоставлено около 23 миллионов. Особой популярностью пользуется выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость - количество выданных сведений составило более 10 миллионов.