Обеспеченность россиян жильем увеличится в 2024 году

30 июля. FINMARKET.RU - Средняя обеспеченность населения России жильем увеличится к концу 2024 года. Если в 2018 году на каждого россиянина приходилось в среднем 25,1 кв. м жилья, то к концу 2024 года эта цифра увеличится на 10% - до 27,6 кв. м. Рост по сравнению с 1995 годом составит 40%. Новых показателей позволит добиться реализация нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сказано в аналитической записке Банка России за июль 2019 года. "Известия" ознакомились с документом. Нынешний уровень обеспеченности населения жильём в нашей стране выше, чем в ряде других государств. Например, в Японии он составляет 16 кв. м. на человека, в Бразилии - 19 кв. м, в Турции - 17 кв. м. Хотя, например, в Германии и Франции - 39 кв. м., в США - 70 кв. м., в Канаде - 76 кв. м.

Национальный проект "Жильё и городская среда" разработан на период с 2019 по 2024 год. Он предусматривает увеличение масштабов строительства и развитие ипотеки. За шесть лет ежегодный объём ввода жилья должен вырасти более чем на 30%. В итоге к 2024 году он увеличится до 120 млн кв. м. В документах ЦБ сказано, что таких объемов в России не было никогда, последние рекорды достигались в советские времена.

В пресс-службе ДОМ.РФ газете сказали, что за счет реализации нацпроекта жилищный фонд вырастет до 4,3-4,4 млрд кв. м. В перспективе обеспеченность населения увеличится до 29-30 кв. м. на человека, что примерно соответствует уровню стран Восточной Европы. Для стимулирования спроса предусмотрено дальнейшее развитие ипотечного рынка, в первую очередь за счет развития облигаций с ипотечным покрытием, подчеркнули в компании.

В последние три года наблюдается отрицательная динамика строительства многоквартирных домов. Это связано с последствиями кризисных явлений в этой сфере в 2014-2015 годах - когда спрос со стороны покупателей снизился, кредиты для застройщиков подорожали и стройматериалы также увеличились в цене. Это происходит на фоне высоких темпов роста ипотеки, превышающих 20% в год. Поэтому само по себе ипотечное кредитование не способно обеспечить рост объёмов ввода многоквартирных домов в предстоящие годы, сказано в аналитической записке ЦБ.

В пресс-службе компании "Миэль" "Известиям" сказали, что увеличить обеспеченность населения квадратными метрами можно не только за счет частных застройщиков, но и за счет расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, но в этом случае должно подключиться государство. При этом существующий темп должен быть увеличен, уверены в компании. Уровень благосостояния граждан пока не позволяет им самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что проблема не очень высокой обеспеченности россиян квадратными метрами обусловлена несколькими факторами. Основная причина, по его мнению, кроется в низких доходах населения, которое сейчас не готово активно улучшать свои жилищные условия. По словам Игоря Николаева, также нужно учесть, что в России в первую очередь развиваются крупные города, а урбанизация не предполагает больших площадей на одного человека. Хотя движение граждан из мегаполисов в собственные дома за городом уже началось.