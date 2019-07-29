Спрос на сотрудников без опыта работы растет летом

29 июля. FINMARKET.RU - К лету работодатели стали искать сотрудников с минимальным опытом работы на 12 % чаще, выяснил сервис Worki.

Чаще всего во 2-м квартале 2019 года работодатели искали официантов, мерчандайзеров и грузчиков. Резко вырос спрос на страховых агентов.Самой популярной вакансией с пометкой "без опыта работы" стали официанты. Количество таких объявлений во 2-м квартале выросло на 40,7% по сравнению с предыдущим. Для такой работы достаточно обладать приятной внешностью. Изредка требуется знание английского языка хотя бы на базовом уровне, пишет "Российская газета"

Вакансий мерчандайзеров стало больше на 26%, грузчиков - на 19%. Что касается вакансий страховых агентов, то здесь наблюдался самый большой рост по количеству объявлений - в 3 раза по сравнению с 1-м кварталом. Это произошло благодаря повышению активности на страховом рынке с приближением лета. Обычно в этот период люди начинают чаще приобретать страховки.

Среди студентов традиционно популярны вакансии курьеров благодаря возможности выбрать удобные рабочие часы и отсутствию спецтребований. Однако количество курьерских позиций в прошлом квартале снизилось вдвое. Это объясняется сезоном отпусков: объем продаж падает, люди реже заказывают товары с доставкой на дом.

Как отметил руководитель продуктов для соискателей сервиса Работа.ру Александр Каючкин, весной и в начале лета открываются вакансии гидов и экскурсоводов, спасателей на воде, инструкторов и тренеров по летним видам спорта, вожатых в летние лагеря.

Самая высокая средняя зарплата среди начинающих специалистов, по данным Worki, во 2-мквартале в России у торгового представителя в банке - более 50 тысяч рублей, страхового агента - 38 тысяч рублей и водителя-курьера - 33 тысячи рублей. Официанты и упаковщики зарабатывали в среднем 31 тысячу рублей, операторы колл-центра - 28 тысяч, мерчандайзеры и курьеры - 24.