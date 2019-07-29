Работодатель готов платить больше открытым и эмоционально стабильным

29 июля. FINMARKET.RU - Личные черты характера могут оказывать такое же влияние на размер зарплаты работника, как и факт наличия у него высшего образования. Открытость и невротизм могут оказывать влияние на размер зарплаты работника. К таким выводам пришла исследователь Высшей школы экономики Ксения Рожкова в работе «Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда». Статья базируется на данных базы RLMS-HSE 2016 года и ответах по опросу более 5 тыс. мужчин и женщин в возрасте 20–60 лет, пишет "Коммерсант".

Для сравнения с базовой информацией о социодемографических показателях, навыках, уровне доходов и характеристиках, связанных с рабочим местом респондентов, им также задавали вопросы об их психологических качествах. Участникам исследования предлагали рассказать о своей добросовестности (к ней относят упорство, аккуратность и трудолюбие), экстраверсии (ориентация интересов и энергии на внешний мир и окружающих), невротизме (эмоциональная нестабильность индивида), открытости опыту (творческое начало и любознательность) и согласности (способность идти на компромиссы и дружелюбие). По данным исследования, изученные черты личности объясняют около 5% зарплатной разницы для работников в РФ, что сопоставимо с эффектом от наличия высшего образования.

Открытость положительно связана с результатами на рынке труда. При контроле характеристик рабочего места открытость остается значимой только для самой старшей (охватывающей предпенсионный возраст) и средней (30–39 лет) возрастных групп. Возможно, отмечает исследователь, для старшей категории открытость может быть своеобразной мерой гибкости работника, его способности к адаптации к изменяющимся требованиям, предъявляемым экономикой и связанным, в частности, с необходимостью осваивать новые технологии. Добросовестность как фактор успеха статистически значима для старших групп до контроля характеристик рабочего места, но теряет значимость после.

Для всех возрастных групп, кроме старшей, отрицательным и статистически значимым является коэффициент при параметре невротизма (при контроле характеристик занимаемого рабочего места значимость коэффициента пропадает). Эмоциональная стабильность предопределяет возможность достижения руководящих должностей, сопряженных не только с высоким уровнем оплаты труда, но и с повышенным уровнем ответственности и стресса. Согласность в России является незначимой для всех возрастных групп как до, так и после контроля характеристик рабочего места.

Результаты, полученные для рынка труда РФ, схожи с данными по другим странам, но частично все же отличаются. Так, открытость новому опыту ассоциирована с зарплатной премией на российском рынке труда — это согласуется с ситуацией в Германии и США. Согласность штрафуется в России, Германии, США и Голландии, но поощряется в Японии. Невротизм ассоциирован со штрафом практически везде.