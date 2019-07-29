Больше половины МФО могут уйти с рынка

29 июля. FINMARKET.RU - С января по март количество офисов микрофинансовых организаций (МФО), которые выдавали микрозаймы "до зарплаты", снизилось на треть - с 7 до 5,2 тыс. отделений. Об этом ЦБ сообщил в квартальном обзоре, посвященном тенденциям микрофинансового рынка. Сокращение отделений - вынужденное явление, следует из документа. Сохранив разветвленную сеть офисов,не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, негативно отразившееся на их доходности, пишут аналитики Банка России. С февраля 2019 года ЦБ ограничил максимальную процентную ставку по микрозаймам до 1,5% в день, а с 1 июля снизил ее до 1%.

Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать физические офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн, жертвуя живым общением с потребителем, ответили в регуляторе на просьбу "Известий" прокомментировать последствия новых правил для рынка.

Впрочем, в Банке России признали, что ужесточение контроля за МФО лишь ускорило тренд на цифровизацию отрасли, но не стало его причиной. За первые три месяца 2019 года закрылось 1,8 тыс. офисов, а за предыдущие девять месяцев 2018 года - около 400 отделений. Уже сейчас порядка 60% займов "до зарплаты" выдается онлайн, и темп их роста ускоряется: МФО заранее готовились к появлению новых норм, уточнили в Банке России.

Эксперты из топ-10 МФО подтвердили, что клиенты всё чаще хотят получать деньги дистанционно. Однако во многих организациях это невозможно до тех пор, пока заемщик не прошел проверку в отделении и не был идентифицирован, рассказали в "Миг Кредит". Поэтому микрокредитные организации стремятся сохранить хотя бы минимальное присутствие в городе, где они работают, пояснил генеральный директор группы TWINO (действует под брендами "Езаем" и "Монеза") Ашот Торосян. В целом резкое сокращение обусловлено политикой Банка России, согласился участник рынка. "После вступления в силу первых ограничений рентабельность сектора упала на 20%, после 1 июля - снизится на ту же величину", - считает Торосян.

Кроме максимальной ставки по микрозаймам, регулятор ограничил и предельную задолженность клиента. С 1 июля проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем в два раза. После достижения этого размера начисление процентов и других платежей должно быть прекращено. Например, заемщик, взявший в долг 1 тыс. рублей, ни в какой момент времени не должен будет кредитору более 3 тыс. рублей (тело долга плюс начисленные проценты и платежи).

Следующий раунд усиления контроля за МФО, намеченный на начало 2020 года, способен в течение нескольких лет сократить рынок вдвое, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

Есть риск, что часть МФО, которые не справятся с выполнением новых правил, уйдут в "серую зону", опасается генеральный директор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов.