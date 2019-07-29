Банки расширяют ассортимент товарных кредитов

29 июля. FINMARKET.RU - Российские, стремясь увеличить прибыль в сегменте POS-кредитования (кредиты на товары), все активнее идут на эксперименты и осваивают новые ниши. Так, крупные игроки рынка начали выдавать кредиты на мототехнику, жилые дома, медицинские и образовательные услуги и другие, ранее не охваченные кредитованием направления.

О том, что лидеры рынка товарных кредитов начали активно диверсифицировать портфели и выдавать значительную долю ссуд на нетрадиционные направления, "Коммерсанту" рассказали участники рынка. Классическими сегментами для рынка POS-кредитов считаются бытовая техника и электроника, мобильные устройства, дорогостоящая одежда (преимущественно дубленки и шубы) и товары для дома и ремонта. Однако эти сегменты близки к насыщению, что и заставляет банки искать новые направления.

По данным аналитического агентства Frank RG, по состоянию на 1 июля 2019 года портфель POS-кредитов составил 258 млрд руб. За год он вырос всего на 8,5%, тогда как год назад прирост составлял 15%, а два года назад - 18,5%.

Уверенно растет доля неклассических кредитов у трех крупнейших игроков этого сегмента - "Хоум Кредита", Почта-банка и ОТП-банка (на них приходится 50% портфеля) - доля неклассических кредитов. "Среди тех направлений, которые стали развиваться последнее время, можно выделить детские товары, спортивные товары, образовательные услуги онлайн, DIY (товары для дома и ремонта)", - отметили в "Хоум Кредите".

По словам директора по развитию партнерской сети Почта-банка Андрея Павлова, год назад банк начал работать с быстровозводимыми домами. "Мы ожидаем, что в ближайшие год-два этот сегмент будет занимать порядка 9% общего портфеля POS-кредитования", - считает А.Павлов.

А зампред правления ОТП-банка Александр Васильев отмечает, что "банк развивает специфические для себя сегменты - туризм, медицину, образовательные услуги". Доля неклассических сегментов составляет около 10% выдач POS-кредитов ОТП-банка.

Менее крупные игроки подходят к выбору альтернативных направлений более консервативно либо только задумываются о выходе в нетрадиционные сегменты. Как правило, доля таких кредитов в общем портфеле в несколько раз ниже, чем у лидеров.

Как считают эксперты, для банков поиск новых направлений кредитования - довольно затратный процесс, в который входят и оценка рынка, и разработка кредитных продуктов, и подготовка сотрудников.