Из-за чего может подорожать связь

29 июля. FINMARKET.RU - Минкомсвязи предлагает постепенно повышать ежегодную плату за спектр частот для сетей четвертого поколения связи - при распространении сетей пятого поколения они не могут пользоваться льготами наиболее перспективной технологии. Суть льгот заключается в так называемом коэффициенте перспективности, понижающем ежегодную плату за, - Минкомсвязи предлагает ежегодно его повышать, и операторы будут платить за нынешнюю технологию все больше. Это предложение описано в опубликованном министерством проекте приказа, пишут "Ведомости"

Сейчас операторы совокупно платят за использование частотного спектра около 15,6 млрд руб., из которых за частоты для 4G - по 980 млн руб. в год.

По расчетам Минкомсвязи, которые приводятся в пояснительной записке к проекту,за использование спектра для 4G будет расти примерно по 980 млн руб. в год.

Однако, как уточняет представитель министерства, будет и переходный период с более лояльными условиями: в 2020 г. плата останется на уровне 980 млн руб. за 4G на всех операторов, в 2021 г. вырастет до 1,5 млрд руб., в 2022 г. - до 2 млрд руб., перечислил он прогнозы министерства. А вот в 2023 г. плата поднимется до 3 млрд руб. и станет прирастать почти по 1 млрд руб. в год, в 2024 г. - до 4 млрд руб. и далее, указал представитель Минкомсвязи. По его словам, министерство готовило предложения, учитывая прогнозы динамики доходов и количества пользователей четвертого и пятого поколения связи.

Министерство уже рассказывало, что предлагает снизить ежегодную плату за спектр для пятого поколения связи - в опубликованном приказе это предложение осталось. По действующей методике расчета операторы бы платили за спектр для пятого поколения связи 112,5 млрд руб. ежегодно, говорится в пояснительной записке. Министерство же предложило понижающие коэффициенты, которые могут снизить стоимость спектра для пятого поколения до 1,3 млрд руб. - в дополнение к тратам на другие поколения связи.

Операторы не поддерживают идею поменять будущие льготы на действующие. На ближайшие годы сети четвертого поколения останутся основными, в том числе при эволюции к пятому поколению, поэтому коэффициент оплаты для четвертого поколения не должен увеличиваться, заявил представитель МТС. Целесообразно оставить коэффициент для четвертого поколения на прежнем уровне, поддерживает представитель Tele2.

В регионах у операторов еще остаются зоны, не покрытые даже четвертым поколением связи, и в ближайшие годы им и так предстоит инвестировать в развитие этих сетей, а увеличение платы за частоты для четвертого поколения может стать не вполне оправданной дополнительной финансовой нагрузкой для операторов, рассуждает директор по информационной инфраструктуре АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков. Льготы на пятое поколение связи сейчас не могут в равной мере заменить собой льготы для четвертого поколения, предполагает он: за четвертое поколение операторы начнут доплачивать раньше, чем смогут окупить затраты за счет льгот и экономической выгоды от распространения пятого поколения.

Четвертое поколение связи еще не исчерпало потенциал, поддерживают представители "Мегафона" и "Вымпелкома", при новом подходе инвестировать в них станет труднее. Если плата за спектр вырастет, появятся дополнительные расходы на создание и поддержание инфраструктуры, снизятся темпы строительства новых сетей и базовых станций в регионах, будут расти цены надля конечных потребителей, перечисляет представитель "Мегафона". Повышение платы за спектр объективно снижает инвестиционные возможности операторов, тормозит развертывание сетей и внедрение новых технологий, солидарен представитель Tele2. Сейчас рост трафика и поддержание качества услуг связи не приводят к значительному росту выручки операторов и любая дополнительная финансовая нагрузка вынудит их повышать стоимость услуг для абонентов, соглашается представитель "Вымпелкома".