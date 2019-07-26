Оплатить покупку картой невозможно в каждом четвертом интернет-магазине

26 июля. FINMARKET.RU - Большинство крупнейших российских интернет-магазинов, торгующих одеждой, обувью и аксессуарами, имеют недостатки с точки зрения информирования покупателей и условий, утверждает "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ).

Согласно исследованию организации ОПИ, только 40% из 100 крупнейших российских онлайн-ритейлеров, полностью раскрывают наименование и адреса, принимают к оплате национальные платежные инструменты и надлежащим образом информируют потребителей о способах совершения покупки. Как говорится в отчете, 32% интернет-магазинов не размещают на сайте логотипы всех платежных систем, 24% не позволяют оплачивать товары картой, пишет "Коммерсант"

Магазины часто либо не размещают ни одного логотипа, либо забывают указать знак национальной платежной системы "Мир", уточнил глава ОПИ Олег Павлов. Отсутствие логотипов платежных систем на сайте - не нарушение, но потребители часто воспринимают это как невозможность оплатить товар картой, отмечает О.Павлов.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, у интернет-магазинов, согласно закону, нет обязанности указывать логотипы платежных систем, не регламентирована и необходимость приема пластиковых карт непосредственно на сайте магазина. Но в интернет-ритейле доля безналичных платежей превышает 60%, и магазинам самим выгодно предлагать клиентам как можно больше способов оплаты, в противном случае они теряют конверсию и клиентов, рассуждает он. В то же время высокая стоимость эквайринга стимулирует небольшие компании в сторону работы с наличными денежными средствами, отмечает он: у малого бизнеса ставки варьируются на уровне 2,5-3,7%, у среднего - 1,8-2,5% за трансакцию.

Исследование ОПИ также выявило ряд таких нарушений, как отсутствие юридического адреса продавца или указание недостоверного адреса. Некоторые региональные магазина принимают оплату нафизических лиц, указывает также ОПИ. Последнее не только нарушает налоговое законодательство, но и создает для потребителя риски, связанные с доказыванием факта покупки, настаивает О.Павлов. Несовпадение адреса продавца в ЕГРЮЛ с указанным на сайте также может затруднить потребителю обращение в надзорные органы или суд, полагает он.