Ставки снижаются, но у вкладчиков остался шанс

26 июля. FINMARKET.RU - С конца марта крупныеплавно опускаютрублевых вкладов. Средняя максимальная ставка вкладов в банках из первой десятки по размеру депозитов населения со второй декады марта по первую декаду июля снизилась на 0,585 процентного пункта (п. п.) и теперь составляет 7,135% годовых. Доходность вкладов в крупных банках не превышает 8,5% годовых, и такая ставка – редкий случай, в основном же деньги в них можно положить под 6,5–7,5% годовых, пишут "Ведомости".

17 июня Центробанк впервые более чем за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,5%. Банкиры и аналитики ждут, что до конца года ставка снизится, и, может, не раз, а следом – и доходность депозитов.

Уже 26 июля ЦБ понизит ставку на 0,25 п. п., прогнозирует большинство аналитиков. Инфляция продолжает замедляться быстрее, чем предполагали экономические власти страны, и к середине июля составляет 4,5%, т. е. уже вошла в диапазон 4,2–4,7%, который ЦБ прогнозировал на конец года, указывает главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова, чье мнение приводят "Ведомости". Замедление экономики также говорит в пользу снижения ставки, поскольку инфляционное давление со стороны спроса в таких условиях ограничено, добавляет она.

Федеральная резервная система США и Европейский центробанк переходят к смягчению монетарной политики, что снижает риск оттока капитала и также говорит в пользу снижения ставки на ближайшем заседании, полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Аналитики Ситибанка, «"Ренессанс капитала", "ВТБ капитала", "Велеса", Газпромбанка также ждут снижения ставки на ближайшем заседании ЦБ. Независимо от того, произойдет оно или нет, эксперты практически не сомневаются, что ставка в любом случае пойдет вниз – при отсутствии экономических шоков. А Евдокимова и Попов не исключают даже еще одного снижения до конца года, отмеччают "Ведомости".

В ожидании этого снижения в июле некоторые банки понижали ставки вкладов в среднем на 0,1–0,55 п. п. Среди них – Сбербанк, Совкомбанк, Альфа-банк, "Русский стандарт", "Ренессанс кредит", "Почта банк"».

"Банк снизил ставки депозитов, следуя рыночным трендам: в настоящий момент все говорит в пользу снижения ключевой ставки ЦБ, что непременно потянет за собой снижение ставок по депозитам", – объяснил представитель "Русского стандарта". Такого же мнения придерживается зампред правления банка "Возрождение" Наталья Шабунина.

До конца года ставки рублевых вкладов могут потерять до 0,5 п. п., прогнозирует Попов. Возможно, ставки будут снижаться не такими существенными скачками, какими происходит снижение ключевой ставки, так как банки стараются корректировать ставки заранее, полагает руководитель управления по регулированию ликвидности Альфа-банка Валерий Лисейкин.

Некоторые банки (в том числе и те, что снизили ставки), наоборот, предлагают сезонныеи акции по депозитам и накопительным счетам. Но такие предложения либо действуют недолго, либо дают возможность зафиксировать повышенную ставку лишь на короткий срок. В летний сезон традиционно происходит спад сберегательной активности, поэтому банки проводят акции по вкладам, чтобы привлечь новых клиентов и добиться продления действующих депозитов, объясняет управляющий директор по розничным продуктам "Абсолют банка" Антон Павлов.