Маткапитал может стать бессрочным

26 июля. FINMARKET.RU - Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной. Так считает первый замминистра труда Алексей Вовченко. В Минтруде обсуждение такой идеи отрицать не стали, пишет "Российская газета"

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что решение продлить программу маткапитала до 2025 года может быть принято до конца 2019 года. По ее словам, выдача маткапитала - одна из тех мер, которые позитивно влияют на демографические показатели в России. Пока действие программы по выдаче маткапитала продлено до конца 2021 года.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительствеАлексей Зубец также считает, что материнский капитал необходимо сделать бессрочным, "так как без него не решить проблему стабилизации демографии в стране, которая поставлена в Национальном проекте "Демография".

Однако, отметил он, одного маткапитала мало, так как он является инструментом достаточно узкого применения, его можно потратить на образование или ипотеку например, а на еду, одежду, отдых детей он потрачен быть не может. "Думаю, необходимо расширение мер поддержки многодетных семей, которые позволили бы им чувствовать себя комфортно при ограниченном доходе, когда работать может только один член семьи, а другой занят воспитанием детей. То есть государство должно компенсировать выпадающие доходы одного из членов семьи плюс пособия, достаточные для комфортного поддержания детей".

А.Зубец также заявил: "По нашим расчетам, для восстановления естественного роста населения могут потребоваться дополнительные расходы до 5 триллионов рублей". По его словам, расходы на повышение рождаемости внутри страны неизбежны. "И, кстати, траты на поощрение наших граждан к рождению детей и создание социальной инфраструктуры будут серьезным стимулом для развития российской экономики. И даже могут стать ключевым элементом ускорения российской экономики, поскольку поднимут благосостояние граждан, создадут дополнительные рабочие места", - резюмировал эксперт..

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключил продления программы маткапитала после 2025 года, отметив, однако, что вопрос еще не обсуждался.

"Я не исключаю, что будут решения по продлению этой программы, но вопрос ещё не обсуждался, по нему никаких решений не было", - сказал сегодня министр журналистам в Чите.

Он добавил, что срок программы ограничен, "я пожелал бы, хотел бы, чтобы люди, которые хотят завести ребенка, сделали это как можно быстрее".

"Пока рождаемость снижается, нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас", - сказал министр.