Экономике РФ удалось избежать технической рецессии во 2-м квартале - ВЭБ

26 июля. FINMARKET.RU - По итогам 2-го квартала российская экономика избежала вхождения в техническую рецессию - после падения с очисткой от сезонного фактора в 1-м квартале на 0,4%, во 2-м квартале экономика прибавила 0,1%, говорится в ежемесячном мониторинге Института исследований и экспертизы ВЭБа.

"Если говорить о 2-м квартале в целом, то, по нашей оценке,вырос на 0,1% (с исключением сезонного фактора) после спада на 0,4% в 1-м квартале. Тем самым удалось избежать технической рецессии, которую многие ожидали. Одним из важных драйверов роста стала оптовая торговля, которая начала активно расти после спада на протяжении трех предыдущих кварталов", - приводится комментарий руководителя направления "макроэкономика" института ВЭБа Олега Засова.

"Согласно нашим расчетам, во 2-м квартале продолжился рост инвестиций (с исключением сезонности), так как увеличивались объемы строительства и возобновился рост выпуска отечественного машиностроения. Во втором квартале реальные располагаемые доходы продолжили расти (с исключением сезонности), компенсируя провал второй половины прошлого года. Однако это не привело к росту потребительского спроса. Сократились и розничные продажи (с исключением сезонности), и потребление услуг", - отмечает Засов.

При этомболее скромно оценил годовой рост ВВП во 2-м квартале по сравнению с оценкой Минэкономразвития - 0,5% против 0,8%. И в целом за 1-е полугодие 2019 года ВЭБ оценил годовой рост ВВП в те же 0,5% против 0,7% роста у Минэкономразвития.

Действующий прогноз Минэкономразвития по динамике ВВП на 2019 год - рост на 1,3%. После итогов 1-го полугодия, для его достижения, рост экономики во 2-м полугодии должен ускориться примерно до 2%.

ЦБ в июне на фоне слабого 1-го квартала понизил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,-1,5% с 1,2-1,7%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по росту ВВП на 2019 год составляет 1,1%.