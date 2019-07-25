Выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

25 июля. FINMARKET.RU - Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей. Это следует из отчета Объединенного кредитного бюро, подготовленного специально для "Известий". Данные ЦБ тенденцию подтверждают: кредитование без залога (большая часть таких займов выдается наличными) увеличилось за январь–май 2019 года на 25,7%. Всплеск связан с тем, что деньги требуются людям "здесь и сейчас", объяснили "Известиям" в крупных банках. Цифры растут на фоне и без того почти рекордных показателей закредитованности населения: займы требуются для поддержания уровня жизни или рефинансирования предыдущих долгов.

В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%. Иными словами,живыми деньгами растут вдвое быстрее рынка. Такие данные приводятся в исследовании Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Общая сумма займов наличными — 2,2 трлн рублей против 1,8 трлн годом ранее (всего за шесть месяцев было выдано 4,2 трлн потребкредитов). Их средний размер увеличился с 249 тыс. до 269 тыс. рублей. Данные получены на основе информации от более 600 финансовых организаций, чья клиентская база насчитывает 90 млн россиян. "Известия" направили запрос в другие бюро кредитных историй (БКИ) с просьбой подтвердить всплеск спроса на займы наличными. В БКИ "Эквифакс" тенденцию также зафиксировали — объем таких кредитов увеличился более чем на 20%.

В ЦБ, отвечая "Известиям"» на аналогичный вопрос, сообщили, что не подсчитывают отдельно объём займов в наличной форме. По словам аналитика Банка Хоум Кредит Станислава Дужинского, хотя регулятор и не ведет специально такой статистики, большая часть кредитов живыми деньгами отражается в разделе "необеспеченные потребительские ссуды". По данным Банка России, этот показатель за январь–май вырос на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В крупных российских банках "Известиям" подтвердили, что в этом году кредиты наличными пользуются у россиян повышенным спросом. Это связано с тем, что наличка дает возможность удовлетворять потребности «здесь и сейчас», объяснил директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин.

Другое преимущество кредитов наличными — в простоте оформления, добавила зампред правления банка "Возрождение" Наталья Шабунина.

деньги при получении кредита более выгодны, чем безналичный перевод в ситуациях, когда клиент приобретает автомобиль, рассказал аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Стоимость при покупке по карте оказывается выше, чем при расчете наличкой, поскольку проценты за эквайринг всё еще высоки, пояснил он. Алексей Коренев также напомнил, что бум кредитования в России происходит на фоне слабого роста экономики. Это означает, что люди берут кредиты на поддержание желаемого уровня жизни.