В УК РФ может появиться статья о незаконном обогащении

25 июля. FINMARKET.RU - В Уголовном кодексеможет в недалеком будущем появитьсяо незаконном обогащении. В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на противодействие коррупции. Их авторами выступили несколько депутатов во главе с Сергеем Мироновым, пишет "Российская газета"

Они предлагают добавить в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении. То есть о "значительном превышении (на сумму более 5 млн руб.) стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов".

За подобное превышение можно будет получить штраф "в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности" на срок от года до 3-х лет. А можно и сесть на срок до 2-х лет со штрафом "в размере не менее половины суммы незаконного обогащения".

Кратно увеличенная ответственность прописана для случаев, если незаконноесовершено гражданином, занимающим госдолжность РФ или субъекта РФ. Или главой органа местного самоуправления. Или, если обогащение было в крупном или особо крупном размере. Это значит, что активы чиновника составили 10 и 20 млн рублей соответственно.

Названы и те, кто может попасть под новую статью, если она станет законом. Это граждане, которые по закону должны представлять сведения о своих доходах, имуществе и "обязательствах имущественного характера".

Второй законопроект из этого пакета вводит административную ответственность за превышение стоимости активов чиновника над размером его законных доходов "при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

По мнению авторов, за такое можно наказать дисквалификацией на срок от 2-х до 3-х лет. Проектом устанавливается обязанность предоставлять сведения и о доходах и расходах совершеннолетних детей. А бывшие чиновники 3 года после ухода должны предъявлять данные о своих доходах.

Перечислены и виды имущества, о которых надо отчитываться: участки, дома, квартиры, дачи, гаражи, "иные объекты недвижимости", транспорт, ценные бумаги, акции доли участия, паи в уставных капиталах. А также просто деньги - наличные и нет, иностранная валюта и вообще все, что больше 500 МРОТ.

Кстати, в проекте прописано право Генпрокурора и подчиненных ему прокуроров инициировать проверку сведений о доходах и расходах должностных лиц.