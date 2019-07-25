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25 июля 2019 года 09:33
ЦБ меняет требования к качеству кредитов
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Гавриил Григоров/ТАСС
25 июля. FINMARKET.RU - ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически вводя штрафные санкции, пишет "Коммерсант". Документ затрагивает широкий круг вопросов — оценку рисков корпоративных заемщиков, рисков по вложениям спекулятивного характера (см. “Ъ” от 15 июля). Кроме того, снижаются коэффициенты риска для малого и среднего бизнеса, а также для проектного финансирования. Инструкция включает в себя расчет обязательного норматива минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. При этом отменяется норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка и корректируется расчет нормативов ликвидности. В основном документ дает послабления банкам — вводит пониженные коэффициенты рисков, что позволяет, не увеличивая капитал, выдавать больше кредитов. Для хороших корпоративных заемщиков вводится коэффициент 0,65 (см. “Ъ” от 23 июля), для малого и среднего бизнеса — 0,85. В настоящее время все кредиты учитываются с коэффициентом 1 и выше. Как отмечает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина, "эта мера позволит банкам высвободить капитал и предоставить доступные по стоимости кредиты заемщикам, которые испытывают трудности с доступом к финансированию, в том числе малому и среднему бизнесу". Одновременно инструкция вводит и ряд ужесточений. Например, если по необеспеченному кредиту, по которому резервы созданы на уровне менее 20% (то есть он отнесен к I группе) допускается просрочка более 90 дней, то к нему применяется коэффициент риска 150%, пишет "Ъ".
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Ключевые слова: РФ, кредиты, требования
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