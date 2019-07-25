.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Сколько россиянам не хватает до зарплаты
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

25 июля 2019 года 09:22

Сколько россиянам не хватает до зарплаты

 0
Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
25 июля. FINMARKET.RU - Какой суммы ежемесячно не хватает россиянам, чтобы дождаться получения очередных доходов, установили специалисты компании онлайн-займов "Робот Займер" в ходе интернет-опроса.

Как выяснилось:

  • Более чем трети россиян (38,4%) часто требуется около 10 тыс. рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете.

  • Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах к получаемым зарплате или пособию.

  • 8,4% нужно пять тысяч.

  • Еще 10,2% россиян необходимо 3-4 тыс. рублей.

  • А 11,4% - обычно не более 1-2 тысяч.

В результате дефицита средств на текущие расходы граждане занимают деньги, в том числе, и в МФО. Так, средняя сумма, которую граждане просят выдать "до зарплаты" в микрофинансовой организации, в июне текущего года составила 9,4 тыс. рублей.

"Это на 25% больше, чем в июне 2018 года, когда заемщики просили выдать им в среднем 7,5 тыс. рублей, - отмечается в сообщении сервиса "Робот Займер".

По мнению специалистов компании, на размер запрашиваемых сумм оказали влияние рост цен вследствие повышения НДС и некоторых тарифов.

В то же время, как показывает исследование, около 24,8% россиян не требуются дополнительные заемные средства, чтобы дождаться поступления очередных доходов:

  • Так, 7,1% граждан достаточно сумм, получаемых ежемесячно в рамках заработных плат или пособий.

  • У 5,0% остаются излишки, чтобы делать сбережения.

  • И 6,1% не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей.

  • При этом 6,6% россиян сообщили, что их благосостояние вообще не зависит от поступления регулярных доходов.



Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  население,  доходы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.