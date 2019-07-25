Сколько россиянам не хватает до зарплаты

25 июля. FINMARKET.RU - Какой суммы ежемесячно не хватает россиянам, чтобы дождаться получения очередных доходов, установили специалисты компании онлайн-займов "Робот Займер" в ходе интернет-опроса.

Как выяснилось:

Более чем трети россиян (38,4%) часто требуется около 10 тыс. рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете.

Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах к получаемым зарплате или пособию.

8,4% нужно пять тысяч.

Еще 10,2% россиян необходимо 3-4 тыс. рублей.

А 11,4% - обычно не более 1-2 тысяч.

В результате дефицита средств на текущие расходы граждане занимают деньги, в том числе, и в МФО. Так, средняя сумма, которую граждане просят выдать "до зарплаты" в микрофинансовой организации, в июне текущего года составила 9,4 тыс. рублей.

"Это на 25% больше, чем в июне 2018 года, когда заемщики просили выдать им в среднем 7,5 тыс. рублей, - отмечается в сообщении сервиса "Робот Займер".

По мнению специалистов компании, на размер запрашиваемых сумм оказали влияние рост цен вследствие повышения НДС и некоторых тарифов.

В то же время, как показывает исследование, около 24,8% россиян не требуются дополнительные заемные средства, чтобы дождаться поступления очередных доходов: