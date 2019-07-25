Сколько россиянам не хватает до зарплаты

25 июля. FINMARKET.RU - Какой суммы ежемесячно не хватает россиянам, чтобы дождаться получения очередных доходов, установили специалисты компании онлайн-займов "Робот Займер" в ходе интернет-опроса.
Как выяснилось:
- Более чем трети россиян (38,4%) часто требуется около 10 тыс. рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете.
- Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах к получаемым зарплате или пособию.
- 8,4% нужно пять тысяч.
- Еще 10,2% россиян необходимо 3-4 тыс. рублей.
- А 11,4% - обычно не более 1-2 тысяч.
В результате дефицита средств на текущие расходы граждане занимают деньги, в том числе, и в МФО. Так, средняя сумма, которую граждане просят выдать "до зарплаты" в микрофинансовой организации, в июне текущего года составила 9,4 тыс. рублей.
"Это на 25% больше, чем в июне 2018 года, когда заемщики просили выдать им в среднем 7,5 тыс. рублей, - отмечается в сообщении сервиса "Робот Займер".
По мнению специалистов компании, на размер запрашиваемых сумм оказали влияние рост цен вследствие повышения НДС и некоторых тарифов.
В то же время, как показывает исследование, около 24,8% россиян не требуются дополнительные заемные средства, чтобы дождаться поступления очередных доходов:
- Так, 7,1% граждан достаточно сумм, получаемых ежемесячно в рамках заработных плат или пособий.
- У 5,0% остаются излишки, чтобы делать сбережения.
- И 6,1% не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей.
- При этом 6,6% россиян сообщили, что их благосостояние вообще не зависит от поступления регулярных доходов.
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