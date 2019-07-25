Утроилось число афер с электронными ключами

25 июля. FINMARKET.RU - В России стремительно растет количество мошенничеств с использованием простой электронной подписи. Только микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше, пишут "Известия", ссылаясь на СРО "Микрофинансирование и развитие". В Минкомсвязи также обеспокоены ростом подобных преступлений, но уже с использованием электронной подписи, которую выдают удостоверяющие центры. По словам экспертов, контролировать УЦ становится всё сложнее — с учетом филиалов и представительств их уже не 450, как сообщается официально, а в десять раз больше. Поэтому Минкомсвязь требует не только сократить число центров до 10–15, но и ввести для их сотрудников уголовную ответственность.

В первой половине 2019 года число обращений, касающихся займов, оформленных на третье лицо с помощью электронной подписи (ЭП), достигло 15,4% от общего объема, уточнили в СРО "МиР". За аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано всего 4,7%.

"Всплеск такого рода преступлений начался в конце прошлого года. Как правило, в большинстве случаев мошенничество вскрывается на стадии взыскания, в связи с чем микрофинансовая компания вынуждена приостановить процесс получения долга и начать разбираться, кем является пожаловавшийся клиент — мошенником или пострадавшим, — пояснила "Известиям" директор СРО "МиР" Елена Стратьева. — В итоге компании несут убытки, а те из них, кто становится "антилидером" по количеству жалоб, привлекают к себе внимание регулятора и СРО".

Все истории жертв мошенников похожи одна на другую. Как показал проведенный "Известиями" анализ судебных дел о признании недействительными договоров займа с МФК, граждане, как правило, узнают об оформленных на их имя кредитах уже после того, как с них начинают требовать долг. Впоследствии выясняется, что при заключении договора с микрофинансовой компанией были предъявлены документы на одного человека, а номер телефона, с которого подтверждалась электронная подпись, был оформлен на другое лицо (либо использовалась утерянная или украденная сим-карта).

По мнению представителей СРО "МиР", проблема незаконного оформления кредитов будет оставаться актуальной до тех пор, пока в России существует черный рынок персональных данных, где любой желающий может недорого купить не только скан паспорта, но и полный комплект документов на человека, включая водительские права, ПТС, СНИЛС и ИНН.

Чтобы не стать жертвой онлайн-мошенников, нужно ответственно относиться к хранению и распространению своих персональных данных, советует глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.