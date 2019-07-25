Ритейлеры грозят бойкотом Системы быстрых платежей

25 июля. FINMARKET.RU - Крупныйможет отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных черезпокупок и услуг. Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Представители ассоциаций подтвердили его отправку "Ведомостям".

В мае куратор СБП, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что регулятор обсуждает тариф для торговых точек в СБП на уровне 0,4% (по закону ЦБ может устанавливать максимальный тариф в СБП, который могут взимать банки). "Тот тариф, который мы обсуждаем <...> это порядка 0,4%, что для них [ритейлеров] является, скажем, абсолютным счастьем по сравнению с тем, сколько они платят сейчас", – говорила она в Госдуме.

Банки сочли это несправедливым. Их основной аргумент: они часть заработанных на картах денег тратят на инфраструктуру и развитие безналичных, а ритейлеры сэкономленное на эквайринге оставят себе. В июле Скоробогатова рассказала, что участники рынка предложили установить тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7%. Ставка для конкретной торговой точки будет зависеть от типа товаров и услуг, отметила она.

АКИТ и АКОРТ начали тестирование СБП с банками и во многом такое "позитивное движение» было связано с тем, что в начале проекта ЦБ называл тариф в 0,3–0,4%, следует из письма. До сих пор ритейл был главным союзником ЦБ в продвижении расчетов через СБП, пишут "Ведомости"..

Но банкиры своими заявлениями о необходимости повышения тарифов до 1–1,5% "дискредитировали цели и задачи СБП", считают торговцы. Под их "давлением" ЦБ назвал коридор тарифов от 0,2 до 0,7%, что ставит участие розничных компаний в проекте СБП под вопрос, пишут АКИТ и АКОРТ. В таком коридоре банки будут предлагать максимальный тариф, уверены ритейлеры, а тариф в 0,7% "неинтересен" продовольственным сетям, у крупнейших из которых тариф уже ниже (опрошенные "Ведомостями" продовольственные сети не прокомментировали это). Кроме того, ритейл будет нести расходы на развертывание СБП. Обеспокоенность ассоциаций вызывает вопросы, поскольку до сих пор непонятны параметры тарифов, следует из слов вице-президента "Открытия" Александра Дынина, не факт, что комиссии будут максимальными в рамках коридора. "Банк России общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение", – говорит представитель ЦБ. Он добавил, что регулятор изучит письмо после его получения.

Коридором в 0,2–0,7% недовольны не только ритейлеры, но и банкиры: они считают тариф слишком низким. Он ниже себестоимости, объяснял один из них. Он отбивает у эмитентов карт интерес развивать услугу, категоричен второй.

Переговоры по эквайрингу и СБП в рамках саморегулирования не привели к результату, который устраивал бы и розничные сети, и банки, указывает представитель АКОРТ. Сети готовы вкладываться в продвижение СБП, но при ставке выше 0,4% это малоосуществимо, подчеркивает он. Ставки должны быть "0,3–0,4% и никак не более", вторит представитель АКИТ: "Если тарифы будут выше, то систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться".