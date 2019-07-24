ИЖС предлагают стандартизацию в обмен на дешевые кредиты

24 июля. FINMARKET.RU - Минстрой разослал в ведомства проект программы развития. Документ подписан замглавы ведомства Никитой Стасишиным и выполняет поручение Дмитрия Медведева по итогам его отчета в Госдуме 17 апреля, сообщает "Коммерсант".

Целями программы ведомство называет рост качества и доступности жилья для граждан, разработку ипотеки для ИЖС, создание отрасли "стандартного" индивидуального строительства, обеспечение его инфраструктурой и расширение господдержки.

Причина внимания министерства к индивидуальному строительству — проблемы нацпроекта "Жилье и городская среда": перевод многоквартирного строительства на проектное финансирование вызвал спад в отрасли, при этом ИЖС является источником 33% площадей, заложенных в паспорт нацпроекта (или 40 млн кв. м к 2024 году). Минстрой рассчитывает добиться выполнения показателей: по данным ВЦИОМа, спрос на такое жилье оценивается в 3 млн домов на горизонте пяти лет, или 450 млн кв. м, а весь нацпроект предполагает строительство 616 млн кв. м в 2019–2024 годах.

Справка к программе фиксирует, что в РФ уже сдается 30–36 млн кв. м ИЖС в год — 40–45% всего нового жилья, или 250–270 тыс. домов средней площадью 140 кв. м. Однако часть объемов обеспечена "дачной амнистией" — легализацией ранее построенного частного жилья (завтра Госдума рассмотрит ее продление до 1 марта 2021 года в третьем чтении). Ссылаясь на "оценки экспертов", Минстрой относит на амнистию 7 млн кв. м в год, что уменьшает объемы нового ИЖС до 23–29 млн кв. м. Одной из проблем сектора в ведомстве считают отсутствие типовых проектов, приводящее к "низкому качеству жилой среды".

Для кредитования ИЖС Минстрой продвигает рекомендательный стандарт — разработать его должен ДОМ.РФ с учетом стандартов строительства и землеустройства, а также использования аналога эскроу-счетов. Это должно приблизить ставки по таким кредитам к ипотечным, пишет "Ъ".

Пять регионов, в которых планируется запустить пилотные проекты по программе, в Минстрое еще не выбрали. "Планируем сделать пилотный проект в Липецкой области, прорабатываем возможность пилота в Белгородской и Воронежской областях",— заявил “Ъ” Никита Стасишин.