ВВП РФ в 2019 году предсказали рост ниже 1%

24 июля. FINMARKET.RU - Первыйавторства крупных российских аналитических институтов, предсказывающих роств 2019 году на уровне ниже 1%, опубликован: популярная неофициальная тема для обсуждения в околоправительственных кругах получила "бумажную" реализацию. Рейтинговое агентствоопубликовало данные пересмотренного прогноза на 2019–2023 годы, пишет "Коммерсант". Причем АКРА оценивают возможности экономики России немного консервативнее, чем ЦБ и Минэкономики.

АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы, причем он предполагает в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии.

Причина изменений — пересмотр аналитиками АКРА вероятности снижения темпов роста мирового ВВП.

Предположения базового варианта прогноза — рост ВВП мира в 2019 году на 2,2% (в 2018-м зафиксировано 2,9%) при росте ВВП США на 1,3%, ЕС — на 0,6%, КНР — на 5,5%. Базовый вариант предполагает эндогенную рецессию в США в 2020 году на уровне спада в 0,7% ВВП с отскоком в 2021-м до 1,9% и стабилизацией далее на уровне роста в 1,5% ВВП в год, рост в Китае в 2020 году в этой версии составит 4%, далее — в диапазоне 4–4,5%, экономика ЕС в этом сценарии увеличит темпы роста до 1,5–2% ВВП в год.

Как отмечает "Ъ", никаких сверхпессимистичных предположений в сценариях не заложено: речь идет о незавершении "торговых войн" США и Китая до осени, для РФ — понижение вероятности появления новых санкций США. Цены нефти, прогнозируемые АКРА, в базовом сценарии на 2019 год составляют среднегодовые $61 за баррель, далее снижаются до $53 на два года и растут до $57–60 с 2022 года. В оптимистичном сценарии, который на краткосрочном горизонте мало отличается от прогнозов Минэкономики и ЦБ по динамике ВВП, промпроизводства, инвестиций, курсу рубля — АКРА ожидает стабильных цен нефти (среднегодовой уровень около $65 за баррель) и динамику ВВП около 1,5% прироста в год, пишет "Ъ". В случае же если "торговые войны" США и Китая будут острыми, а финансовый стресс распространится в мировой финансовой системе, ожидается более проблемная реакция экономики России — снижение темпов роста в 2019 году до 0,6%, существенная (минус 2,2% ВВП) рецессия в 2020 году, возвращение к росту в 2021 году до 1,9%. В этом сценарии основной "провал" цен нефти ожидается в 2020 году ($40,1 за баррель в среднем за год), в этом же году прогнозируется в таких сценарных условиях краткая рецессия в США (минус 1,5% ВВП) и ЕС (минус 0,5%), китайский рост ниже 4%.

Наиболее важными выглядят сильно отличающиеся от прогнозов Минэкономики расчеты АКРА в стрессовых сценариях по динамике рубля. Так, базовый вариант агентства предполагает в 2020 году девальвацию его до 73,8 руб./$ с возвратом на три года на уровень выше 70 руб./$. Кроме того, пишет "Ъ", показательно ожидание очень сильного сокращения темпов роста инвестиций уже в 2019 году — 0,9% в базовом сценарии после роста в 2% в 2018-м. Базовый сценарий прогноза АКРА также предполагает всплеск инфляции в 2020-м до среднегодовых 4,7% с последующим возвратом к уровню ниже "таргета" ЦБ в 4%. В сценарии с финансовым стрессом обращает на себе внимание ожидание очень резкого, на уровне минус 4,1%, провала в реальных располагаемых доходах населения в 2020-м, всплеска безработицы до 6,6% с быстрым снижением в 2021-м, девальвационного шока до 87,5 руб./$ (и роста инфляции до 5,6%) в 2020-м. В этом наихудшем из вероятных случаев, предполагает АКРА, ЦБ повысит ключевую ставку до 10% годовых уже в 2019 году — в базовом сценарии агентство предполагает уровень ключевой ставки ЦБ 7–7,25% годовых в 2019 году.

При этом, как пишет "Ъ", все варианты сценариев АКРА неявно предполагают отсутствие каких-либо нерациональных действий со стороны регуляторов и в России, и за ее пределами.