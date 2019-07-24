Половина мусорных полигонов работает с нарушениями

24 июля. FINMARKET.RU - Из 1155 законных полигонов в России, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, только 48,8% соответствуют требованиям закона, показал анализ Росприроднадзора (данные на 1 июня), пишут "Ведомости" со ссылкой на презентацию службы.

Остальные или вообще не провели проверку (248 полигонов), работают без проектной документации (125), без разрешения экологической экспертизы (101), хранят отходы (74) или не отслеживают, как загрязняют окружающую среду (19 полигонов). 28 полигонов находятся на территории населенных пунктов, что незаконно.

Несмотря на такое значительное количество нарушений, к административной ответственности компании, эксплуатирующие полигоны, были привлечены только 12 раз за первое полугодие. Нужно включить полигоны в план проверок на 2020 г., говорится в презентации, с учетом риск-ориентированного подхода принимать административные меры и постоянно проводить профилактику нарушений.

Представитель Росприроднадзора отметил, что служба подготовила письма в региональные управления и что в ближайшее время начнутся проверки полигонов.

Национальный проект "Экология", который, по словам чиновников, должен кардинально улучшить ситуацию с мусором, о законно действующих полигонах не упоминает. К 2024 г. правительство рассчитывает рекультивировать хотя бы 191 нелегальную свалку в черте городов и увеличить долю отходов, идущих на переработку, до 36%. Помочь должна идущая несколько лет мусорная реформа. К 2019 г. регионы должны были подготовить схемы, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора, который бы воплощал их план.

Но сами чиновники шаг за шагом сдают позиции в проведении реформы. Сначала правительство дало отсрочку при подготовке схем до 2022 г. Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. А затем разрешило до 2023 г. размещать отходы даже на тех полигонах, у которых нет для этого документов, - на близкие, но нелегальные свалки возитьдешевле, и операторы отходов должны снизить тариф. Должен появиться реестр временно разрешенных незаконных свалок. Пока его нет.

Больше всего нарушений на полигонах обычно в регионах с высокой плотностью населения, говорит научный руководитель АНО "Равноправие" Наталья Соколова. Например, в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской областях. Из крупных городов, в которых нельзя строить полигоны, отходы приходится везти в область. Но там местные власти могут отказаться их принимать.

Большинство полигонов в России переполнено, это ведет к самовозгораниям, в воздух попадают ядовитые вещества, а также к просачиваниям фильтрата в грунтовые воды, объясняет предправления общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

Нарушений столько, что закрыть следует почти все полигоны, но нельзя, некуда будет вывозить мусор, поэтому проблему надо решать постепенно, говорит Нагибин. Можно было бы для начала расходовать деньги, поступающие в бюджет как плата за негативное воздействие на окружающую среду, на рациональную экологически и экономически целесообразную систему обращения с отходами, предлагает Соколова, так уже поступают в Татарстане.