.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Развитие пенсионной системы возможно в создании экосистем, для этого нужно дать возможность НПФ расширить виды деятельности - эксперт
24 июля 2019 года 08:57
Банки запустили новую технологию выдачи товарных ссуд
|0
Антон Тушин\ТАСС
24 июля. FINMARKET.RU - Крупнейшие банки сегмента POS-кредитования начали внедрять выдачу товарных кредитов с применением безбумажной технологии, рассказали "Коммерсанту" участники рынка. После выбора товара в интернет-магазине заемщик банка получает договор, индивидуальные условия и другие документы по электронной почте, подписывает их посредством СМС-сообщения или простой электронной подписи и потом получает уже оплаченный в кредит товар. Также повторным клиентам некоторых банков доступен подобный сервис в офлайн-магазинах. Среди крупнейших по портфелю банков в сегменте POS-кредитования большинство подтвердило запуск данной технологии или интерес к ней. По словам зампреда правления ОТП-банка Александра Васильева, "кредитование новых клиентов с использованием безбумажной технологии было нашим принципиальным требованием, иначе на одной точке пришлось бы поддерживать обе технологии: безбумажную для существующих клиентов и стандартную бумажную для новых". "В рамках пилотного проекта банк тестирует эту возможность, параллельно выявляя ее риски и тщательно оценивая эффективность",- отмечает директор департамента продаж банковских продуктов "Ренессанс Кредита" Сергей Васильев. МТС-банк в июне 2019 года реализовал технологию "полной безбумаги" для своих клиентов. "В ближайшее время банк запустит данную технологию подписания в розничной сети МТС и у других партнеров банка при выдаче POS-кредитов, в том числе и в интернет-магазинах",- сообщили в его пресс-службе. В банке "Хоум Кредит" объем кредитов, выданных через POS-онлайн, составляет около 20% от всех выдач, однако такая технология доступна только для действующих клиентов банка. Для первичных заемщиков такие кредиты доступны через биометрическую идентификацию, указывают в банке. Банкиры считают, что такая технология более удобна как для клиента, так и для банка. Впрочем, эксперты отмечают, что использование безбумажной технологии несет риски для заемщика. В частности, новая технология может спровоцировать рост мошенничества и дефолтов.
.
Ключевые слова: Россия, кредиты, технология
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.