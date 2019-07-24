Банки восприняли новые правила о госрегулировании эквайринга со скепсисом

24 июля. FINMARKET.RU - Госдума одобрила законопроект, посвященный регулированию платежных систем на территории России. Он предусматривает два важных для финансового сектора нововведения: возможность для ЦБ устанавливать максимальную ставку заи право исключать платежного оператора из официального реестра в случае нарушения законодательства России.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, выступая перед депутатами, отметил, что международные операторы (например, Visa или Mastercard) адаптируются к поправкам и не уйдут из России, о чем ранее предупреждали СМИ. Пункт о возможности ЦБ при необходимости ограничивать ставку эквайринга в своем докладе он не упомянул, пишут "Известия".

В ЦБ газету заверили, что не будут злоупотреблять своим правом ручного регулирования комиссии за безналичную оплату. К этому вопросу нужно подходить крайне взвешенно, приемлемые ставки устанавливаются только в диалоге между участниками рынка, сказали в Банке России. Пока ЦБ планирует остаться в роли организатора переговоров между участниками рынка. По итогам обсуждения при содействии регулятора платежные системы выразили готовность снизить комиссии в социальном сегменте (образование, здравоохранение, аптеки), а также для крупных покупок (автомобили и недвижимость), напомнили в регуляторе.

Получение Центробанком права устанавливать комиссии за безналичную оплату не должно негативно сказаться на позициях финансового сектора, заявил "Известиям" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Однако лишь до тех пор, пока регулятор будет придерживаться своих обещаний о невмешательстве.

В крупнейших банках, опрошенных "Известиями", нововведения встретили без оптимизма, хотя и воздержались от прямой критики законопроекта. В ВТБ рассчитывают, что основная цель расширения полномочий ЦБ - регулирование тарифов лишь в определенных секторах, решение по которым было принято ранее. Законопроект нужен, чтобы придать легитимность данному решению, считают в банке.

Однако автономное регулирование комиссий самим рынком более эффективно, считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. В законопроекте подчеркивается, что ЦБ может вручную регулировать эквайринг лишь при "необходимости".

Тарифы уже сейчас в значительной степени отрегулированы конкуренцией и не предполагают высоких доходов для банков, добавила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. Если ставки будут снижены искусственно, то бизнес может стать убыточным, опасается она. В таком случае низкие доходы за эквайринг будут компенсировать через оптимизацию других затрат. Например, обслуживание терминалов может быть возложено на ритейлеров по европейской модели, предположила она.

Ритейлеры восприняли новый закон с большим энтузиазмом. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рассказали "Известиям", что тех шагов, которые ранее предприняли платежные системы, было недостаточно, а без вмешательства госструктуры решить проблему не удавалось.