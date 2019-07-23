В России 20 регионов вышли в лидеры по просрочке кредитов

23 июля. FINMARKET.RU - Сразу в 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. Это показало исследования СРО НАПКА, специально подготовленное для "Известий". Как правило, наибольшие проблемы с просрочкой по кредитам испытывают малообеспеченныеРоссии, что логично, отмечают эксперты, опрошенные изданием.

Первая часть исследования НАПКА, показала, что прямой корреляции между величиной средней задолженности и уровнем закредитованности нет. Самые высокие суммы займов зарегистрированы в благополучных регионах страны, гдеберет деньги у банков, чтобы повысить уровень достатка, и может выплатить долг в минимальные сроки.

Совершенно другая ситуация сложилась в российских субъектах, где люди часто занимают не так много, но при этом испытывают высокую долговую нагрузку. Например, жителям Тувы понадобилось бы 124 месяца, чтобы погасить средний по региону кредит. По стране этот показатель несопоставимо ниже — 11 месяцев. Остальные участники ренкинга только подтвердили эту тенденцию. Больше всего от кредитов страдают жители именно небогатых регионов — Калмыкии (32 месяца), Республики Алтай (26), Чувашии и Карачаево-Черкесии (по 24), Курганской области (22), Еврейской автономной области (21). Чтобы расплатиться с банком, по 20 средних зарплат понадобится заемщикам из Иркутской области, Республики Марий Эл и Хакасии.

Во второй части исследования аналитики НАПКА рассмотрели ситуацию с просроченной задолженностью, которая превышает средний показатель по стране. Здесь в "лидерах» Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия — там от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля являются проблемными. Также показатель выше среднего зафиксирован в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%), Республике Алтай (5,58%). При этом несколько регионов (Карачаево-Черкесия, Тува и Республика Алтай) фигурируют также в ренкинге по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита.

К сожалению, в России в зависимости от региона в разы различаются и уровень доходов, и безработица, и в целом общее благосостояние — всё это напрямую отражается на платежеспособности граждан: чем ниже доходы и выше безработица, тем больше уровень просроченной задолженности, поддерживает коллег президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Ранее ЦБ констатировал, что в среднем по стране доля просроченной задолженности по потребкредитам снизилась в июне с 5% до 4,9% от совокупного портфеля банков, напоминают "Известия".