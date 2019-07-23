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23 июля 2019 года 10:40
Правительство одобрило законопроект о едином реестре населения страны
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YAY/ТАСС
23 июля. FINMARKET.RU - Правительство России одобрило проект закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации". В ближайшее время инициатива будет внесена в Госдуму. Говоря простыми словами, отмечает "Российская газета", появится электронный список всех граждан страны. Причем в реестре будут не просто ФИО и даты рождения, но важная юридическая информация. Например: номера СНИЛС, данные о семейном положении, прописка и многое другое. То есть все данные о людях будут в режиме онлайн стекаться в какой-то большой государственный компьютер. Будет создан единый информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении страны, оператором которого станет налоговая служба. "Законопроект детально прописывает, какие органы будут обязаны предоставлять информацию в реестр, - рассказывает предправления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев. - Например, миграционная служба будет предоставлять сведения о выдаче гражданам страны паспортов и загранпаспортов, регистрации граждан. Будут направляться в реестр и сведения об иностранцах, вставших на миграционный учет, и многое другое". Как считает В.Груздев, подобный ресурс позволит решать множество проблем, в том числе повысить эффективность борьбы с правонарушениями. При этом улучшится качество госуслуг, гражданам станет легче решить многие вопросы, связанные с оформлением документов. Адвокат Вячеслав Голенев обращает внимание, что информационные ресурсы открывают совершенно неожиданные возможности, многие из которых трудно сейчас представить и предсказать. "С одной стороны, для человека значительно упрощается получение многих государственных услуг, - говорит В.Голенев. - Этот процесс происходит давно, но введение единого реестра позволит, без преувеличения, совершить прорыв". Однако, по словам адвоката, необходимы четкие регламенты наполнения реестра, хранения и, главное, использования информации. Доступ к таким реестрам должен быть строго ограничен.
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Ключевые слова: Россия, население, реестр, законопроект
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