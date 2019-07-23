Правительство одобрило законопроект о едином реестре населения страны

23 июля. FINMARKET.RU - Правительство России одобрило проект закона "О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации". В ближайшее время инициатива будет внесена в Госдуму.

Говоря простыми словами, отмечает "Российская газета" , появится электронный список всех граждан страны. Причем в реестре будут не просто ФИО и даты рождения, но важная юридическая информация. Например: номера СНИЛС, данные о семейном положении, прописка и многое другое.

То есть все данные о людях будут в режиме онлайн стекаться в какой-то большой государственный компьютер.

Будет создан единый информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении страны, оператором которого станет налоговая служба. "Законопроект детально прописывает, какие органы будут обязаны предоставлять информацию в, - рассказывает предправления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев. - Например, миграционная служба будет предоставлять сведения о выдаче гражданам страны паспортов и загранпаспортов, регистрации граждан. Будут направляться в реестр и сведения об иностранцах, вставших на миграционный учет, и многое другое".

Как считает В.Груздев, подобный ресурс позволит решать множество проблем, в том числе повысить эффективность борьбы с правонарушениями. При этом улучшится качество госуслуг, гражданам станет легче решить многие вопросы, связанные с оформлением документов.

Адвокат Вячеслав Голенев обращает внимание, что информационные ресурсы открывают совершенно неожиданные возможности, многие из которых трудно сейчас представить и предсказать. "С одной стороны, для человека значительно упрощается получение многих государственных услуг, - говорит В.Голенев. - Этот процесс происходит давно, но введение единого реестра позволит, без преувеличения, совершить прорыв".

Однако, по словам адвоката, необходимы четкие регламенты наполнения реестра, хранения и, главное, использования информации. Доступ к таким реестрам должен быть строго ограничен.