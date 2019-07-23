РФ вводит мораторий на новые налоговые льготы для нефтяников

23 июля. FINMARKET.RU - Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов несколько недель назад на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросил ввести до 2024 г. мораторий на предоставление новых налоговых льгот для нефтяников, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Просьба удовлетворена, но лишь частично, говорят четверо собеседников издания.

Действительно, отмечают "Ведомости", вечером 22 июля на сайте kremlin.ru был опубликован перечень поручений правительству по итогам проведенного Путиным 10 июля совещания о развитии нефтяной отрасли. В нем говорится: до 31 декабря 2019 г. "ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений". За полгода правительство должно "завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений <...> на предмет экономической эффективности освоения <...> в текущих налоговых условиях" и "разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений".

Под мораторий не попадет лишь один проект – Приобское месторождение "Роснефти". Доклад по обоснованию мер господдержки этому проекту Минэнерго и Минфин должны были представить 20 июля, говорится в перечне поручений.

Ежегодно федеральный бюджет тратит на налоговыебольше 2,5 трлн руб., а в 2018 г. такие расходы пробили 3 трлн руб., а в 2019 г. превысят и этот уровень, оценивал Минфин в Бюджетном прогнозе России до 2036 г. Больше всего бюджет тратит на льготы по НДС (более 1,4 трлн руб. ежегодно) и поддержку нефтяников (более 1 трлн руб.). Только на федеральном уровне за последние пять лет было предоставлено более 100 новых льгот (в 2019 г. выпадающие доходы по ним превысят 720 млрд руб.), а всего в России действует более 3500 налоговых льгот. Наблюдаемый же в последние годы перенос инвестиций на льготируемые месторождения может создать риск дополнительных потерь нефтегазовых доходов для федерального бюджета, пишет Минфин.