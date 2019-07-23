Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами

23 июля. FINMARKET.RU - Сотрудникам банков могут запретить пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерой: с такими предложениями планируют выступить профильные ассоциации — банков России (АБР) и российских банков (АРБ), пишут "Известия", ссылаясь на вице-президента АБР Алексея Войлукова. По его словам, проблема утечек в виде фотоснимков персональных данных стоит настолько остро, что требований, которые сами организации предъявляют к своим работникам, уже недостаточно. В перспективе АБР намерена обратиться к ЦБ с просьбой закрепить в банковских стандартах обязательство контролировать и ограничивать использование телефонов.

"Технически организовать такой надзор не составит труда: это возможно, например, через встроенную в монитор камеру. Уверен, что на рынке есть компании, которые предлагают такие решения", — сказал Алексей Войлуков.

По его словам, ограничение на использование мобильных телефонов — это распространенная корпоративная практика, которая применяется во многих крупных международных компаниях.

В АРБ уже разрабатывают соответствующие рекомендации, документ будет готов в сентябре. Предлагается ввести ряд ограничений, вплоть до полного запрета использования смартфонов на рабочем месте, заявил "Известиям"» вице-президент ассоциации Олег Скворцов.

"Как вариант,могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений. Банк — серьезная организация, которая связана с большими деньгами, персональными данными, репутацией, поэтому в этой сфере такие ограничения уместны", — сказал Олег Скворцов.

По его мнению,актуален прежде всего для сотрудников колл-центров, бэк-офисов, специалистов, обслуживающих CRM-системы, поскольку они работают с большим количеством ценной информации: номерами телефонов и паспортными данными в связке с банковскими счетами, добавил вице-президент АРБ.

В ЦБ на вопросы о целесообразности таких ограничений пока не ответили.

Действующие системы безопасности не позволяют защититься от утечек в виде фотоснимков персональных данных, сделанных сотрудниками банков, полагают в компании DeviceLock, которая специализируется на киберзащите.

В банках ВТБ, "Открытие", Ак Барс и Райффайзен рассказали "Известиям", что инициатива ограничить сотрудников в использовании смартфонов сейчас активно обсуждается в финансовом сообществе, однако сами участники рынка к полному запрету относятся резко отрицательно.