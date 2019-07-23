Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны

23 июля. FINMARKET.RU - Российские власти не оставляют попыток привлечь новых резидентов в специальные административные районы (САР) - российскиена о. Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. На этот раз Минэкономразвития хочет разрешить переезжать компаниям из стран, не входящих ни в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ни в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval). Вчера опубликован соответствующий законопроект, пишут "Ведомости"

САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Переехавшие компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов и налог с дивидендов от "дочек". Если компания сама выплачивает дивиденды, ее бенефициар заплатит 5% налога с них, если это компания, и 13% - если человек.

В законе много ограничений, говорили опрошенные "Ведомостями" юристы, в том числе жестко ограничен список территорий, откуда можно переехать. Но в российском законодательстве уже есть механизмы, позволяющие находить источники денег, пишет Минэкономразвития в пояснительной записке, поэтому требование о членстве в ФАТФ или Moneyval стоит отменить.

В ФАТФ входят 36 стран, в Money­val - 34. Поправки снимают все страновые ограничения - переезжать в САРы можно будет откуда угодно, спрос на них повысится, считает партнер PwC Екатерина Лазорина. Отмена требования позволит редомицилировать компании и из популярных офшорных юрисдикций, говорит старший юрист Baker McKenzie Артем Торопов: : "Сейчас таким компаниям нужно сначала переезжать, например, на Джерси, и только потом в Россию". Например, с Британских Виргинских островов (BVI) и из других карибских офшоров, добавляет партнер KPMG Анна Воронкова.

Как отмечают некоторые эксперты, желающих переехать в САРы нет, разве что компании под санкциями, которым больше некуда идти, и многих смущает, что это новый режим и непонятно, как он работает.