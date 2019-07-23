Минфин против упрощенного подхода к оценке кредитного риска

23 июля. FINMARKET.RU -поспорил с Центробанком о кредитном риске, выступив против идеипо переходу на новый стандартизированный подход к оценке кредитного риска.

В письме министра финансов Антона Силуанова, направленном 17 июля главе ЦБ Эльвире Набиуллиной говорится о недопустимости внедрения упрощенного подхода к оценке риска с разделением заемщиков лишь на две категории, пишет "Коммерсант"

По мнению главы Минфина, такой подход "не обеспечивает ни корректного соотнесения коэффициентов риска с уровнем кредитного риска, ни достаточного спектра дифференциации коэффициентов риска". Так, по словам А.Силуанова, 80% активов банков соответствуют I или II категории качества, которые по предложенному ЦБ подходу могут быть отнесены к "инвестиционному классу". По мнению министра, применение такого подхода "может привести к накоплению рисков для финансовой стабильности и в конечном итоге - к прямым потерям общественного благосостояния".

Глава Минфина настаивает на внедрении рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) подхода с применением оценок рейтинговых агентств. Это, по его словам, позволит сформировать информационную прозрачность для участников кредитного рынка. Кроме того, такой подход укрепит финансовую стабильность ввиду более корректного отражения рисков кредитования и облегчит рефинансирование внешнего корпоративного долга на внутреннем рынке. А также будет способствовать девалютизации обязательств частного сектора и повысит эффективность российского финансового рынка.

Как пояснили "Коммерсанту" в ЦБ, регулятор, выбирая подход, учитывал, что подавляющее число заемщиков не имеет рейтингов. Кроме того, в случае соотнесения рейтингов российских и международных агентств даже лучшие заемщики упрутся в "страновой потолок" (сейчас ВВВ- по шкале S&P). Вместе с тем в Центробанке отметили, что продолжают работу по созданию условий для использования в будущем кредитных рейтингов национальных рейтинговых агентств.

Банк России в начале июля опубликовал информационное письмо, из которого следует, что он намеревается внедрить новый стандартизированный подход к оценке коэффициента риска. Регулятор планирует разрешить банкам относить некоторых корпоративных заемщиков к "инвестиционному классу" и применять к ним пониженный коэффициент риска 65% (сейчас - 100%), если банк по действующим положениям относит их к I или II категории качества, а их бумаги торгуются на бирже. Таким образом, нагрузка на регуляторный капитал банков по этим клиентам будет существенно ниже. Однако Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует использовать другой подход с использованием оценок заемщиков рейтинговыми агентствами. При этом коэффициент риска определяется внешней оценкой вероятности дефолта заемщика, а нагрузка на банки может быть снижена еще сильнее, чем в варианте ЦБ. Так, к заемщикам с вероятностью дефолта в перспективе трех лет на уровне 0,1% (соответствует рейтингам ААА-АА агентства S&P) может применяться коэффициент риска 20%.

По мнению экспертов, хоть рекомендованный БКБН подход к оценке кредитного риска и наиболее перспективный, но его внедрение в ближайшее время вряд ли возможно.