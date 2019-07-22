Как мотивировать граждан к добровольному страхованию жилья от ЧС

22 июля. FINMARKET.RU - Минфинрекомендует органам местного самоуправления субъектов РФ устанавливать налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц для граждан, заключивших договор страхования жилого помещения от чрезвычайных ситуаций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа. Это предложение наряду с другими включено в проект доклада правительству, который направлен для получения замечаний в Минэкономразвития и Минстрой.

"Проект доклада в правительство с изложением системы мотивирования граждан к заключению договоров добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций был подготовлен Минфином на основании поручения первого заместителя председателя правительства - министра финансов Антона Силуанова", - уточнил собеседник агентства.

Минфин считает возможным также внести изменения в жилищное законодательство, чтобы учитывался фактор наличия у собственников помещений в многоквартирных домах договоров страхования жилого помещения, такое предложение содержится в проекте доклада. "Рассматривается вариант предоставления гражданам, оплачивающим договор страхования жилого помещения на регулярной основе, льгот по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", - сказал источник.

Авторы доклада из Минфина обращают внимание на тот факт, что страховая выплата за погибшее от ЧСпо закону проводится с учетом рыночной стоимости застрахованного имущества на дату заключения указанного договора. В этой связи ведомство предложило проработать нормы Налогового кодекса РФ "с точки зрения регламентации налоговых последствий, если рыночная стоимость утраченного жилья оказалась меньше размера минимального объема обязательств страховщиков, установленных субъектом РФ".

В такой ситуации получатели возмещения не смогут рассчитывать на полную страховую выплату. (По закону о страховании жилья от ЧС страховая выплата за гибель жилья может составлять от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей в зависимости от выбранной регионом программы страхования).

Еще один аспект закона о страховании жилья от ЧС рассмотрен в проекте доклада Минфина РФ. В случае предоставления местными властями собственнику помещения взамен утраченного застрахованного жилья по закону предусмотрена переуступка права на получение страховой выплаты региональному бюджету. В качестве меры стимулирования Минфин РФ предложил "возможность частичного возврата страхователю субъектом РФ переуступленной суммы. Правда, для введения такого порядка потребуется внесение изменений в законодательство РФ".

Для граждан, утративших жилье в результате ЧС и не имевших договора страхования, Минфином предложены отдельные меры компенсации ущерба, говорится в проекте доклада Минфина. Они распространяются на граждан, нуждающихся в жилых помещениях и не имеющих иного благоустроенного жилого помещения. Так, малоимущим гражданам взамен утраченного предоставляется жилье по договору социального найма (вне очереди) с запретом на приватизацию такого жилого помещения в течение определенного срока. Нанимателям государственного и муниципального жилья по договору соцнайма (если такие граждане соответствуют определенным Жилищным кодексом РФ условиям) также предоставляется жилье вне очереди с запретом на приватизацию в течение определенного срока. Прочие категории граждан получат жилье взамен утраченного, в том числе по договору найма жилого помещения маневренного фонда на срок не более 3 лет.

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций на территории РФ вступает в силу 4 августа. Участие в реализации закона и разработка программ страхования - для регионов РФ дело добровольное. Страховщики и страхователи тоже добровольно принимают решение об участии в таких программах. Закон носит рамочный характер, он предполагает, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья с учетом климатических и территориальных особенностей.

Это первый вид страхования в России, в котором сделана попытка соединить возможности по урегулированию имущественного ущерба за счет средств бюджета и страховой выплаты. Предполагается, что страховая часть, покрывающая риск наступления стихийных бедствий или техногенной катастрофы, по выбору регионов составит 300-500 тыс. рублей. При этом плата за полис будет на уровне примерно 300 рублей для владельца жилья. Страховое сообщество готовит предложения по расширению защиты имущественных рисков для россиян к началу реализации закона.

Лето вступления в силу нового закона о страховании жилья ознаменовалось крупным ЧС из-за паводка в Иркутской области, события ЧС сделали тему включения страховых выплат более актуальными. Стихийное бедствие началось в конце июня, ЧС федерального значения затронул 10 муниципальных образований. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Жители Иркутской области, пострадавшие от паводка, получили около 2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МЧС России. "На данный момент из федерального бюджета до 54 тыс. 858 граждан доведены средства в размере 1 млрд 804 млн 588 тыс. 520 рублей", - сказали в пресс-службе ведомства.