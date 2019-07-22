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22 июля 2019 года 18:45
Как мотивировать граждан к добровольному страхованию жилья от ЧС
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Кирилл Шипицин/ТАСС
22 июля. FINMARKET.RU - Минфин РФ рекомендует органам местного самоуправления субъектов РФ устанавливать налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц для граждан, заключивших договор страхования жилого помещения от чрезвычайных ситуаций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа. Это предложение наряду с другими включено в проект доклада правительству, который направлен для получения замечаний в Минэкономразвития и Минстрой. "Проект доклада в правительство с изложением системы мотивирования граждан к заключению договоров добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций был подготовлен Минфином на основании поручения первого заместителя председателя правительства - министра финансов Антона Силуанова", - уточнил собеседник агентства. Минфин считает возможным также внести изменения в жилищное законодательство, чтобы учитывался фактор наличия у собственников помещений в многоквартирных домах договоров страхования жилого помещения, такое предложение содержится в проекте доклада. "Рассматривается вариант предоставления гражданам, оплачивающим договор страхования жилого помещения на регулярной основе, льгот по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", - сказал источник. Авторы доклада из Минфина обращают внимание на тот факт, что страховая выплата за погибшее от ЧС жилье по закону проводится с учетом рыночной стоимости застрахованного имущества на дату заключения указанного договора. В этой связи ведомство предложило проработать нормы Налогового кодекса РФ "с точки зрения регламентации налоговых последствий, если рыночная стоимость утраченного жилья оказалась меньше размера минимального объема обязательств страховщиков, установленных субъектом РФ". В такой ситуации получатели возмещения не смогут рассчитывать на полную страховую выплату. (По закону о страховании жилья от ЧС страховая выплата за гибель жилья может составлять от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей в зависимости от выбранной регионом программы страхования). Еще один аспект закона о страховании жилья от ЧС рассмотрен в проекте доклада Минфина РФ. В случае предоставления местными властями собственнику помещения взамен утраченного застрахованного жилья по закону предусмотрена переуступка права на получение страховой выплаты региональному бюджету. В качестве меры стимулирования Минфин РФ предложил "возможность частичного возврата страхователю субъектом РФ переуступленной суммы. Правда, для введения такого порядка потребуется внесение изменений в законодательство РФ". Для граждан, утративших жилье в результате ЧС и не имевших договора страхования, Минфином предложены отдельные меры компенсации ущерба, говорится в проекте доклада Минфина. Они распространяются на граждан, нуждающихся в жилых помещениях и не имеющих иного благоустроенного жилого помещения. Так, малоимущим гражданам взамен утраченного предоставляется жилье по договору социального найма (вне очереди) с запретом на приватизацию такого жилого помещения в течение определенного срока. Нанимателям государственного и муниципального жилья по договору соцнайма (если такие граждане соответствуют определенным Жилищным кодексом РФ условиям) также предоставляется жилье вне очереди с запретом на приватизацию в течение определенного срока. Прочие категории граждан получат жилье взамен утраченного, в том числе по договору найма жилого помещения маневренного фонда на срок не более 3 лет. Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций на территории РФ вступает в силу 4 августа. Участие в реализации закона и разработка программ страхования - для регионов РФ дело добровольное. Страховщики и страхователи тоже добровольно принимают решение об участии в таких программах. Закон носит рамочный характер, он предполагает, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья с учетом климатических и территориальных особенностей. Это первый вид страхования в России, в котором сделана попытка соединить возможности по урегулированию имущественного ущерба за счет средств бюджета и страховой выплаты. Предполагается, что страховая часть, покрывающая риск наступления стихийных бедствий или техногенной катастрофы, по выбору регионов составит 300-500 тыс. рублей. При этом плата за полис будет на уровне примерно 300 рублей для владельца жилья. Страховое сообщество готовит предложения по расширению защиты имущественных рисков для россиян к началу реализации закона. Лето вступления в силу нового закона о страховании жилья ознаменовалось крупным ЧС из-за паводка в Иркутской области, события ЧС сделали тему включения страховых выплат более актуальными. Стихийное бедствие началось в конце июня, ЧС федерального значения затронул 10 муниципальных образований. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Жители Иркутской области, пострадавшие от паводка, получили около 2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МЧС России. "На данный момент из федерального бюджета до 54 тыс. 858 граждан доведены средства в размере 1 млрд 804 млн 588 тыс. 520 рублей", - сказали в пресс-службе ведомства.
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Ключевые слова: РФ, жилье, страхование, мотивация
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