Готовится пересмотр системы импортозамещения в госзаказе

22 июля. FINMARKET.RU - Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя. "Ведомости" ознакомились с копией текста поручения, подлинность содержания подтвердил федеральный чиновник. Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник. Нужно упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, комментирует представитель Минпромторга.

Государство потратило на закупки 8,4 трлн руб. в 2018 г. (данные портала госзакупок). Сколько из них пришлось на иностранные товары, неизвестно. На закупки некоторых товаров введены ограничения в 2014-2015 гг. - для импортозамещения. Для госнужд нельзя закупать, например, иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики) и легковые автомобили, мебель, ДСП- и ДВП-панели. Программное обеспечение можно покупать только из российского реестра - либо если нет российских аналогов. При закупке у единственного поставщика запрет не действует (13,5% госзаказа в 2018 г., по данным Минфина).

снижает конкуренцию на госторгах, растут цены, а качество продукции снижается, предупреждал в 2016 г. замминистра экономического развития Евгений Елин. Система запретов устанавливается непрозрачно, часто действуют лоббизм и незаконные соглашения, жалуются два других чиновника.

Ограничения на покупку программного обеспечения легко обойти, госорганы продолжают пользоваться иностранным софтом, констатировала Счетная палата: в 2017-2018 гг. она выявила 121 закупку с нарушениями на 3,3 млрд руб.

Запрет должен применяться только в связи с обороной и безопасностью, считает замруководителя ФАС Михаил Евраев: на всех торгах нужны ценовые преференции, а в исключительных случаях, после анализа рынка - принцип "третий лишний".

Ценовые преференции в 15% действуют сейчас в госзаказе для закупок продовольствия, ядерных установок, проката и проч., а также для всех закупок госкомпаний. На конкурсе из цены российской поставки вычитают 15%, если импортная поставка дешевле - можно покупать. ФАС предлагает распространить этот подход на весь госзаказ, комментирует Евраев.

"Третий лишний" означает запрет на закупку иностранной продукции, если на торгах есть конкуренция двух товаров разных российских производителей. Чтобы получить преференции, нужно доказать, что товар российский. Это ключевая проблема импортозамещения: в законодательстве понятие "российский товар" применяется по-разному, объясняет Евраев, ФАС предлагает установить единый порядок подтверждения.

Сейчас режим импортозамещения - разрозненные правила и единообразие, предложенное правительством, должно упростить жизнь заказчикам и поставщикам, считает гендиректор одной из восьми электронных площадок для госзаказа, "РТС-тендер", Владимир Лишенков.

Вычленить госзаказ из всех факторов, оказавших влияние на те отрасли, где применяются преференции, сложно, говорит замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Но если сравнить 1-й квартал 2019 г. с 1-м кварталом 2014 г., то добыча выросла на 15%, а обрабатывающая промышленность - только на 4%, оценивает он, в IT-сфере производство упало на 15%. Госзаказ мог бы удержать отрасли от падения, но для конкурентоспособности его явно недостаточно, нужны внешние рынки, считает Миронов.