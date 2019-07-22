Региональные перелеты могут подешеветь

22 июля. FINMARKET.RU - Доступных авиаперелетов по стране будет больше. Для этого правительство обновило правила субсидирования региональных авиаперевозок. Документ опубликован на сайте "Российской газеты". Субсидии подтолкнут авиакомпании конструировать востребованные региональные маршруты. На некоторых действующих направлениях льготные билеты раскупаются за полчаса.

Улететь, например, из Новосибирска в Читу по субсидируемым билетам в октябре этого года можно за 2,5 тысячи рублей, рассказали "Российской газете" в одной из региональных авиакомпаний. Другой перевозчик предлагает круглогодичный перелет из Хабаровска в Иркутск за 6 тысяч. Это специальные тарифы, которые действуют для льготников - студентов до 23 лет, пенсионеров, многодетных семей, инвалидов. Для сравнения, на общих условиях прямой перелет из Хабаровска в Иркутск у той же авиакомпании в августе обойдется в 15 тысяч.

На некоторых маршрутах льготные билеты раскупаются в первые полчаса после начала продаж", - рассказывает "РГ" генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко.

В России сегодня действует больше двух сотен субсидируемых региональных маршрутов в самых разных частях страны. Например, из Казани в Омск, из Екатеринбурга в Липецк или из Олекминска в Иркутск. С 2020 года, когда будут заключены договоры с авиакомпаниями на субсидии по новым правилам, вариантов добраться по воздуху из одного региона в другой должно стать еще больше. Новые правила нацеливают на вовлечение в сеть авиаперевозок как можно больше городов.