Минфин предлагает преференции самозанятым при закупках

22 июля. FINMARKET.RU - Минфин в пятницу сообщил о размещении для общественного обсуждения проекта поправок к 223-ФЗ (о закупках госкомпаний и госкорпораций), согласно которым на самозанятых будут распространены преференции, действующие в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП; упрощенное участие в закупках, регламентированные правила участия, особые сроки оплаты за поставленный товар и другие). Сейчас компании с госучастием и госкорпорации обязаны отдавать малому и среднему бизнесу не менее 18% объема своих годовых закупок (при этом 15% - на прямых торгах, то есть без участия крупного бизнеса). Кроме того, для МСП предусмотрен меньший размер обеспечения заявок, а максимальный срок оплаты по договору не может превышать 30 дней со дня подписания акта приемки, пишет "Коммерсант".

Распространение на самозанятых этих и других льгот МСП (например, по кредитованию) обсуждалось на июньском совещании о ходе реализации национальных проектов, которое первый вице-премьер Антон Силуанов провел в Калужской области. В пятницу министерство пояснило, что принятие поправок "позволит обеспечить благоприятные условия деятельности самозанятым гражданам" в рамках реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства.

Преференции предложено ввести на срок до 31 декабря 2028 года - столько будет длиться эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход, стартовавший с начала этого года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В этих четырех регионахс доходом не более 2,4 млн руб. обязаны платить лишь один налог - 4% с дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% при продажах юрлицам и индивидуальным предпринимателям. По последним данным Минэкономики, в качестве самозанятых зарегистрировалось более 120 тыс. человек. Правительство рассматривает возможность с 2020 года распространить налог на профессиональный доход на другие регионы, не дожидаясь окончания эксперимента.

Как полагает вице-президент "Опоры России" Марина Блудян, инициатива Минфина может стать не декларацией, а вполне рабочей конструкцией. Впрочем, участие самозанятых в закупках вызывает и вопросы. По словам члена генсовета "Деловой России" и председателя совета директоров платформы электронной коммерции Global Rus Trade Анны Нестеровой, в реальности "обеспечением исполнения контракта может быть только банковская гарантия, а не средства на счетах самозанятого, потому что сегодня они есть, а завтра их может не быть". "При этом банки будут защищать свои риски по самозанятым высокой ставкой по гарантии, а это может сделать невыгодным участие последних в торгах",- говорит эксперт.