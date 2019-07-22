Банки усиливают антифрод-защиту

22 июля. FINMARKET.RU - Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляетусиливать антифрод-защиту. С прошлого года, когда был принят так называемый закон об антифроде, Центробанк существенно ужесточил требования к банкам в отношении защиты данных клиентов и средств на их счетах. Однако мошенников это не останавливает. По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тыс. раз на общую сумму 1,38 млрд рублей.

Даже специалисты пока не могут оценить, какой ущерб клиентам банков нанесли злоумышленники в первом полугодии 2019-го. Кредитные организации такие данные практически не раскрывают, а Центробанк публикует информацию в целом по системе один раз в год. Но о размахе деятельности мошенников можно судить по данным о суммах, хищение которых со счетов клиентов удалось предотвратить. Впрочем, и этой информацией банки делятся неохотно — в силу чувствительности темы. Для "Известий" сделали исключение пять организаций (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Почта Банк и МКБ), входящих в десятку крупнейших розничных (совокупно более 60% средств клиентов, более 70% рынка карт).

За первое полугодие в Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд рублей, в ВТБ — 5,4 млрд рублей, в Альфа-Банке — не менее 700 млн рублей, в Почта Банке — 135 млн рублей и в МКБ — 10 млн рублей. Таким образом, только у клиентов этих банковпытались похитить более 24 млрд рублей. В Центробанке эти данные комментировать не стали.

"Статистика нашего аналитического центра показывает, что количество попыток краж денег со счетов граждан растет. Исходя из этого также увеличиваются и объемы предотвращенных списаний", — пояснил "Известиям" руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

В среднем предотвращается 96–97 попыток злоумышленников из 100, сообщал на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. То есть в 3–4% случаев мошенникам всё же удается пробить защиту банков, а это, по самым приблизительным расчетам, потеря сотен миллионов рублей средств клиентов.

Впрочем, эксперты по информбезопасности сомневаются, что доля успешных для преступников попыток столь мала. По словам старшего аналитика Digital Security Александра Круглова, существующие проблемы безопасности позволяют предположить, что до стопроцентной защиты счетов еще очень и очень далеко — не так давно компания проанализировала системы защиты банков, входящих в топ-200.

Владимир Ульянов из Zecurion полагает, что одна из ключевых проблем кредитных организаций в обеспечении информбезопасности, особенно когда речь идет о счетах физических лиц, — даже не технологическая защищенность, а утечки информации. То есть тот самый пресловутый человеческий фактор, который и позволяет мошенникам получать данные клиентов банков.

Эксперты по информбезопасности полагают, что требований Центробанка по антифроду сейчас достаточно и дополнительно ничего вводить не нужно, важно неукоснительно следовать существующим стандартам и регламентам. От этого зависит в том числе и доля предотвращенных мошеннических операций. Но не только кредитные организации должны беспокоиться о безопасности средств. Эксперты в очередной раз подчеркнули и необходимость повышения киберграмотности граждан.