Возможности граждан сменить НПФ предложено радикально ограничить

19 июля. FINMARKET.RU - Пенсионный лоббист Ассоциация(АНПФ) разослала по частным фондам и их акционерам проект "Меморандума об установлении дополнительных мер по защите интересов застрахованных лиц…", рассказали несколько топ-менеджеров крупнейших НПФ и подтвердили в ВТБ. Отправку подтвердили в АНПФ.

Решение о составлении такого документа было принято по итогам состоявшегося в начале месяца совещания акционеров и руководителей крупнейших частных фондов с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, пишет "Коммерсант" . "На совещании обсуждалась возможность договоренности между НПФ о неприменении агрессивных методов привлечения клиентов и недопущению нарушений их прав, связанных с потерей пенсионных средств", - отмечала пресс-служба регулятора.

В разработанном документе предлагается значительно ограничить досрочные переходы, то есть ввести мораторий на заключение таких договоров через агентов, а также работниками региональных отделений НПФ. Таким образом, чтобы заключить досрочный договор, гражданин должен лично явиться в центральное отделение НПФ и подписать его "исключительно в письменной форме". Подписать договор со стороны НПФ должен будет лично гендиректор фонда. При этом у 21 из 33 работающих по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) фондов центральные отделения находятся в Москве. По четыре НПФ находятся в Приволжском и Уральском федеральном округах, два - в Южном и по одному - в Дальневосточном и Центральном.

Фондам предлагается присоединиться к меморандуму. При этом он должен вступить в силу после подписания его пенсионными саморегулируемыми организациями - Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ) и АНПФ - и действовать до принятия закона об индивидуальном пенсионном капитале или принятия закона о переходах. "Документ не получали",- заявили в НАПФ. Документ в НАФП отправлен, заявили в АНПФ.

Как отмечают в ВТБ, ограничение переходов между НПФ нарушает права застрахованных лиц на свободу выбора страховщика. "Таким образом, они лишаются возможности выбора фонда с максимально выгодными условиями",- говорят в ВТБ, называя меры "неклиентоориентированными", "нецелесообразными" и способными "только навредить рынку".

"Реализация меморандума означает полную остановку продаж ОПС",- заключает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионной партнер" Сергей Околеснов. По его словам, учитывая концентрацию центральных офисов крупнейших НПФ в Москве, перевод пенсионных накоплений будет ограничен только столичным регионом. "Вряд ли кто-то даже из Санкт-Петербурга захочет поехать в Москву, чтобы заключить договор ОПС",- отмечает эксперт. "Лучшей защитой граждан была бы полная отмена кабальной меры по потере гражданами инвестдохода", - резюмирует управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

"В настоящее время идет обсуждение и согласование с участниками рынка",- заявили в АНПФ. Глава АНПФ Сергей Беляков заявил "Ъ", что документ подвергся переработке, но не уточнил деталей изменений.