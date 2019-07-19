ЦБ хотят ограничить в сроках владения коммерческими организациями

19 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовит поправки к закону "О защите конкуренции", которыми предлагается запретить регулятору владеть акциями финансовых организаций, полученными в результате санации, дольше пяти лет, рассказали "Известиям" в ведомстве. Впрочем, есть возможность увеличить этот срок, но только по решению президента или правительства.

"В последние годы доля государства на рынке банковских услуг значительно возросла, что ведет к ограничению конкуренции. Это, в свою очередь, может вести к повышению стоимости услуг, снижению их качества, инновационности и тому подобного, - пояснили в министерстве цель поправок".

Как рассказал газете федеральный чиновник из финансово-экономического блока, планируется обязатьчастично вернуть средства, потраченные на санацию банков, перешедших под его контроль, в течение пяти лет. Это необходимо сделать для компенсации доходов, недополученных бюджетом из-за снизившейся чистой прибыли регулятора.

В пресс-службе ЦБ на просьбу прокомментировать поправки отметили, что позиция регулятора была изложена зампредом Василием Поздышевым в мае на съезде Ассоциации банков "Россия". Тогда он выступил с резкой критикой предложения законодательно ограничить сроки владения регулятором санируемых им банков. Это чревато тем, что ЦБ будет вынужден продавать "хорошие прибыльные активы за бесценок".

Ограничение ЦБ по срокам владения подконтрольными ему организациями не целесообразно. Во-первых, выход Банка России из владения должен быть экономически оправдан, а во-вторых, такой выход может сказаться на стабильности финансовой организации, так как многие инвесторы, доверяя государственному участию в капитале банка могут засомневаться в его устойчивости, заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предсказать, как поведут себя клиенты таких банков в случае их перехода в собственность частных инвесторов достаточно сложно. В целом, депутат согласен с тем, что Банк России должен возвращать затраченные на санацию средства, в том числе посредством продажи санируемых банков. Однако делать это необходимо с учетом рыночной конъюнктуры.

Продажа санируемых банков в любом случае не компенсирует средства, затраченные регулятором на санацию, уверен аналитик Fitch Александр Данилов. Непосредственно на докапитализацию трех крупных частных групп ("Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк) ЦБ израсходовал 770 млрд рублей. К этому надо прибавить величину отрицательного капитала "банка плохих долгов" под управлением ФКБС в размере 1,5 трн рублей, куда были сгружены токсичные активы трех организаций. В результате общие расходы на санацию превышают 2,2 трлн рублей. ЦБ может рассчитывать вернуть лишь меньшую часть этих денег за счет продажи "Открытия" и работы по возврату активов в "банке плохих долгов", но вернуть все эти деньги невозможно в принципе, подытожил аналитик.

Найти инвесторов для покупки банков, подконтрольных ЦБ, в ближайшие пять лет вряд ли возможно - при условии, чтобы это было экономически целесообразно, полагает профессор РАНХиГС и бывший зампред регулятора Александр Хандруев. По его мнению, нерезиденты постепенно уходят из российского финансового сектора и вряд ли в ближайшие годы процесс повернет вспять.