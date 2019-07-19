Разработаны новые механизмы переселения граждан из непригодного жилья

19 июля. FINMARKET.RU - 20 июля истекает срок, установленный поручением Владимира Путина, когда должны быть разработаны новые механизмы в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Поправки в Жилищный кодекс и ряд других законодательных актов, в том числе в 185-ФЗ, сейчас в правительстве и в ближайшее время будут направлены в Госдуму, пишет "Российская газета".

Глава Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прокомментировал новые инициативы. В частности, он отметил, что необходимы единые для всей страны правила определения величины компенсации собственникам жилья при расселении аварийных домов. Это позволит избежать социальной напряженности, которая порой возникает в из-за разницы в региональном законодательстве. Должен появиться особый порядок признания дома аварийным.

Но собственников жилья поставили перед выбором: либо они получают деньги за аварийные метры, либо соглашаются приобрести. Как правило, намного уступающее по площади имеющемуся. Более того выкупную цену в республике установили в размере 11 тысяч 22 рубля за кв. метр - на покупку коммуналки не хватит. А оспаривать в суде решение местных властей себе дороже.

Новыми поправками предусматривается: если у человека в собственности находится несколько жилых помещений в аварийном фонде, субсидия набудет выделена только на одно. Кроме того, по закону, если у людей нет другого жилья, им после выплаты компенсации должны помочь купить новые метры через льготную ипотеку, субсидии, рассрочку и другие формы. Но это не должно касаться тех, по мнению Степашина, кто приобрел жилье в качестве инвестиций после признания его аварийным. Например, когда покупают квартиру по дешевке, а потом пытаются получить новое жилье.

Еще одной мерой по снижению доли непригодного для жизни жилья, как считает Сергей Степашин, может стать усиление контроля за качеством, полнотой и своевременностью проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Ситуация, когда более 200 миллиардов рублей взносов граждан на капремонт находятся на счетах в банках, а дома продолжают ветшать, является недопустимой, считает глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ.

Зачастую понятия ветхого и аварийного жилья преподносятся как синонимы. Но это не одно и то же. Теперь законодательно предлагается четко их разграничить. В первом случае необходимо однозначно расселять или реконструировать. Ветхие же бараки, если процент износа будет установлен в пределах 70%, получат специальную программу капремонта. Продление ресурса ветхих домов, считает Сергей Степашин, позволит не увеличивать число домов, признаваемыми аварийными.

Между тем исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева полагает, что законопроект не решит проблему ветхого жилья. По ее словам, сейчас даже нет точных цифр, сколько в стране ветхого фонда. "Потому что до сих пор не проводился сплошной техосмотр, - считает Разворотнева. - Поэтому представители региональных общественных советов жаловались на то, что никто реально не знает, в каком состоянии находятся дома".