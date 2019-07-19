Контроль международных авиарейсов ужесточат

19 июля. FINMARKET.RU - Минтранс предлагает новые правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. Теперь от них будут требовать не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию определенные стандартные данные. Кроме того, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае "угрозы безопасности РФ". Проект постановления правительства об этом проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году, пишет "Коммерсант".

Среди информации, которую перевозчик обязан сообщать,- количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ и других государств.

Если авиакомпания не будет предоставлять информацию, то при повторном нарушении Росавиация обязана приостановить ее разрешение на международные полеты на месяц. Если перевозчик допускает три нарушения и более, регулятор отзывает разрешение не менее чем на год. Росавиация также получит право запрещать конкретные полеты при получении информации "об угрозе безопасности РФ" от "уполномоченного ФОИВ". В документе не уточняется, что подразумевается под угрозой безопасности.

На рынке утверждают, что фактически инициатор новых правил - ФСБ, которая добивалась ужесточения правил последние три года. Собеседник "Коммерсанта" в одной из крупных авиакомпаний отмечает, что в штате Росавиации не предусмотрены сотрудники для анализа подаваемой информации и "регулятор будет транзитом пересылать ее спецслужбам". "В России есть несколько чартерных авиакомпаний, которые летают только за рубеж. Приостановка разрешения даже на месяц будет означать для них прекращение бизнеса",- подчеркнул источник газеты.

В пресс-службе авиакомпании Smartavia сказали, что сегодня перевозчики уже предоставляют в том или ином виде всю перечисленную выше информацию в "соответствующие органы" перед началом выполнения полетов или по факту их выполнения. Новые правила консолидируют поток информации в один госорган. В компании считают, что под "угрозой безопасности" может подразумеваться безопасность граждан РФ, направляющихся в иностранные аэропорты, или самолетов российских авиакомпаний при их обслуживании за пределами страны "с точки зрения возможных противозаконных актов".

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт полагает, что термин "угроза безопасности РФ" можно трактовать как совокупность факторов, формирующих риски для жизненно важных интересов личности, общества, государства. "Такими факторами могут быть не только техногенные, экологические, террористические, но и политические, социальные, экономические. На деле это означает практически неограниченный перечень оснований для запрета на выполнение международных полетов",- поясняет юрист.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, что перечисленная в документе информация хранится в базах данных авиакомпаний. Соблюдение новых правил потребует доработки программных продуктов, но расходы на внедрение не станут драматичными для игроков рынка.